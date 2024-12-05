https://ria.ru/20241205/moskva-1987433102.html

В Москве в четверг откроется ГУМ-каток

В Москве в четверг откроется ГУМ-каток - РИА Новости, 05.12.2024

В Москве в четверг откроется ГУМ-каток

Торжественное открытие ГУМ-катка состоится в Москве в четверг, одновременно с ним начнет работу и традиционная ГУМ-ярмарка. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T01:32

2024-12-05T01:32

2024-12-05T01:32

общество

москва

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Торжественное открытие ГУМ-катка состоится в Москве в четверг, одновременно с ним начнет работу и традиционная ГУМ-ярмарка. Как сообщала пресс-служба катка, его торжественное открытие состоится в четверг, с пятницы он будет доступен для всех желающих. Одновременно с катком на Красной площади начнет работу знаменитая ГУМ-Ярмарка. Посетителей ждут карусели для детей и взрослых, аппетитные угощения - пирожки и блинчики, жареные колбаски и пончики, пряники и ванильные крутиши, ароматный чай с имбирем, глинтвейн и сбитень на меду. В сказочных домиках-ларцах москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла. Каждую субботу на льду ГУМ-Катка под руководством опытных тренеров "Красной машины" - национальной программы подготовки хоккеистов - гости смогут учиться играть в хоккей или совершенствовать свои умения в этом виде спорта. По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения. ГУМ-Каток будет работать для всех гостей ежедневно с 6 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года с 9.00 до 23.30. Первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными. Новогодний сеанс на ГУМ-Катке стартует в 22.00 31 декабря 2024 года и продлится до 2.00 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20241129/moskva-1986555751.html

https://ria.ru/20241202/led-1986902694.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва