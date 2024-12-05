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В Москве в четверг откроется ГУМ-каток - РИА Новости, 05.12.2024
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01:32 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/moskva-1987433102.html
В Москве в четверг откроется ГУМ-каток
В Москве в четверг откроется ГУМ-каток - РИА Новости, 05.12.2024
В Москве в четверг откроется ГУМ-каток
Торжественное открытие ГУМ-катка состоится в Москве в четверг, одновременно с ним начнет работу и традиционная ГУМ-ярмарка. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T01:32
2024-12-05T01:32
общество
москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Торжественное открытие ГУМ-катка состоится в Москве в четверг, одновременно с ним начнет работу и традиционная ГУМ-ярмарка. Как сообщала пресс-служба катка, его торжественное открытие состоится в четверг, с пятницы он будет доступен для всех желающих. Одновременно с катком на Красной площади начнет работу знаменитая ГУМ-Ярмарка. Посетителей ждут карусели для детей и взрослых, аппетитные угощения - пирожки и блинчики, жареные колбаски и пончики, пряники и ванильные крутиши, ароматный чай с имбирем, глинтвейн и сбитень на меду. В сказочных домиках-ларцах москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла. Каждую субботу на льду ГУМ-Катка под руководством опытных тренеров "Красной машины" - национальной программы подготовки хоккеистов - гости смогут учиться играть в хоккей или совершенствовать свои умения в этом виде спорта. По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения. ГУМ-Каток будет работать для всех гостей ежедневно с 6 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года с 9.00 до 23.30. Первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными. Новогодний сеанс на ГУМ-Катке стартует в 22.00 31 декабря 2024 года и продлится до 2.00 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20241129/moskva-1986555751.html
https://ria.ru/20241202/led-1986902694.html
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общество, москва
Общество, Москва
В Москве в четверг откроется ГУМ-каток

Торжественное открытие ГУМ-катка состоится в Москве в четверг

© Фото : ГУМГУМ-каток
ГУМ-каток - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : ГУМ
ГУМ-каток. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Торжественное открытие ГУМ-катка состоится в Москве в четверг, одновременно с ним начнет работу и традиционная ГУМ-ярмарка.
Как сообщала пресс-служба катка, его торжественное открытие состоится в четверг, с пятницы он будет доступен для всех желающих. Одновременно с катком на Красной площади начнет работу знаменитая ГУМ-Ярмарка. Посетителей ждут карусели для детей и взрослых, аппетитные угощения - пирожки и блинчики, жареные колбаски и пончики, пряники и ванильные крутиши, ароматный чай с имбирем, глинтвейн и сбитень на меду. В сказочных домиках-ларцах москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла.
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Каждую субботу на льду ГУМ-Катка под руководством опытных тренеров "Красной машины" - национальной программы подготовки хоккеистов - гости смогут учиться играть в хоккей или совершенствовать свои умения в этом виде спорта. По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения.
ГУМ-Каток будет работать для всех гостей ежедневно с 6 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года с 9.00 до 23.30. Первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными. Новогодний сеанс на ГУМ-Катке стартует в 22.00 31 декабря 2024 года и продлится до 2.00 1 января 2025 года.
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