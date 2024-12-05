https://ria.ru/20241205/moldaviya-1987526464.html

Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике

Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике - РИА Новости, 05.12.2024

Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике

Правительство Молдавии потребует у парламента ввести ЧП в энергетическом секторе страны с 16 декабря, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:49

2024-12-05T14:49

2024-12-05T14:49

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кишинев

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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии потребует у парламента ввести ЧП в энергетическом секторе страны с 16 декабря, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Ранее в четверг премьер сообщил, что в связи с энергокризисом в стране требует отставки министра энергетики Виктора Парликова, генерального директора Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергея Тофилата. "Нас ждет трудный зимний сезон, со многими рисками, и я решил просить парламент ввести чрезвычайное положение в энергетике начиная с 16 декабря... пока не будет решена ситуация с газоснабжением граждан нашей страны, в том числе из приднестровского региона, но также, что очень важно, справиться с возможными последствиями кризиса и обеспечить электроэнергией также граждан на правом берегу Днестра", - заявил Речан на брифинге. Премьер отметил, что пока не будет назначен новый министр энергетики, он возьмет на себя его функции и будет координировать управление этим сектором. Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

https://ria.ru/20241203/moldaviya-1987131435.html

https://ria.ru/20241202/gaz-1986872657.html

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Наталья Макарова

жкх, молдавия, кишинев, россия, дорин речан, молдовагаз, газпром