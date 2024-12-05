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Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике - РИА Новости, 05.12.2024
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14:49 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/moldaviya-1987526464.html
Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике
Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике - РИА Новости, 05.12.2024
Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике
Правительство Молдавии потребует у парламента ввести ЧП в энергетическом секторе страны с 16 декабря, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:49
2024-12-05T14:49
жкх
молдавия
кишинев
россия
дорин речан
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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии потребует у парламента ввести ЧП в энергетическом секторе страны с 16 декабря, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Ранее в четверг премьер сообщил, что в связи с энергокризисом в стране требует отставки министра энергетики Виктора Парликова, генерального директора Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергея Тофилата. "Нас ждет трудный зимний сезон, со многими рисками, и я решил просить парламент ввести чрезвычайное положение в энергетике начиная с 16 декабря... пока не будет решена ситуация с газоснабжением граждан нашей страны, в том числе из приднестровского региона, но также, что очень важно, справиться с возможными последствиями кризиса и обеспечить электроэнергией также граждан на правом берегу Днестра", - заявил Речан на брифинге. Премьер отметил, что пока не будет назначен новый министр энергетики, он возьмет на себя его функции и будет координировать управление этим сектором. Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
https://ria.ru/20241203/moldaviya-1987131435.html
https://ria.ru/20241202/gaz-1986872657.html
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жкх, молдавия, кишинев, россия, дорин речан, молдовагаз, газпром
ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Россия, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром
Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике

Премьер Речан заявил, что Молдавия потребует ввести ЧП в энергетике с 16 декабря

© AP Photo / Aurel ObrejaЭлектростанция на окраине Кишинева
Электростанция на окраине Кишинева - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Электростанция на окраине Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии потребует у парламента ввести ЧП в энергетическом секторе страны с 16 декабря, заявил премьер-министр республики Дорин Речан.
Ранее в четверг премьер сообщил, что в связи с энергокризисом в стране требует отставки министра энергетики Виктора Парликова, генерального директора Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергея Тофилата.
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"Нас ждет трудный зимний сезон, со многими рисками, и я решил просить парламент ввести чрезвычайное положение в энергетике начиная с 16 декабря... пока не будет решена ситуация с газоснабжением граждан нашей страны, в том числе из приднестровского региона, но также, что очень важно, справиться с возможными последствиями кризиса и обеспечить электроэнергией также граждан на правом берегу Днестра", - заявил Речан на брифинге.
Премьер отметил, что пока не будет назначен новый министр энергетики, он возьмет на себя его функции и будет координировать управление этим сектором.
Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
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