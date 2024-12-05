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Приднестровье рискует платить за газ по ценам Молдавии, заявил Серебрян - РИА Новости, 05.12.2024
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00:11 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/moldaviya-1987429271.html
Приднестровье рискует платить за газ по ценам Молдавии, заявил Серебрян
Приднестровье рискует платить за газ по ценам Молдавии, заявил Серебрян - РИА Новости, 05.12.2024
Приднестровье рискует платить за газ по ценам Молдавии, заявил Серебрян
Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил в эфире телеканала TV8, что, в случае невозможности транзита газа в Приднестровье через Украину,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T00:11
2024-12-05T00:11
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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил в эфире телеканала TV8, что, в случае невозможности транзита газа в Приднестровье через Украину, Тирасполю придется покупать его по тем же ценам, что и Кишиневу. "Жители приднестровского региона будут платить за газ столько же, сколько и в остальной Молдавии. Это рыночная цена. Есть равноправие, на правом и на левом берегу одни и те же граждане, мы не делаем никакой разницы, кто на каком берегу Днестра живёт. Компенсации тоже распространят на левый берег, скорее всего, пока это решение не принято", - заявил Серебрян. По его словам, пока речь идет только о возможном сценарии, если "Газпром" с 1 января откажется от возможности поставлять газ на левый берег по альтернативному маршруту. Вице-премьер склоняется к варианту, что Украина не станет пересматривать свое решение отказаться продлевать контракт на транзит российского газа в Европу в 2025 году. В таком случае, газ придется закупать по рыночной цене и никаких "гуманитарных цен" для Приднестровья не предусмотрено. "Конечно, мы готовы помочь, но газ - это не гуманитарная помощь. Получается уже демпинговая экономика, потому что газ - это не только население, но и экономические предприятия… Эти формулы нужно с кем-то обсуждать, но пока мы только гадаем, потому что нет контакта по этим вопросам с левым берегом", - отметил вице-премьер. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце декабря. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
https://ria.ru/20241127/gaz-1986009542.html
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молдавия, украина, европа, газпром, молдовагаз, в мире
Молдавия, Украина, Европа, Газпром, Молдовагаз, В мире
Приднестровье рискует платить за газ по ценам Молдавии, заявил Серебрян

Вице-премьер Молдавии: Приднестровью придется покупать газ по рыночной цене

© Flickr / texx1978Тирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Flickr / texx1978
Тирасполь. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил в эфире телеканала TV8, что, в случае невозможности транзита газа в Приднестровье через Украину, Тирасполю придется покупать его по тем же ценам, что и Кишиневу.
"Жители приднестровского региона будут платить за газ столько же, сколько и в остальной Молдавии. Это рыночная цена. Есть равноправие, на правом и на левом берегу одни и те же граждане, мы не делаем никакой разницы, кто на каком берегу Днестра живёт. Компенсации тоже распространят на левый берег, скорее всего, пока это решение не принято", - заявил Серебрян.
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По его словам, пока речь идет только о возможном сценарии, если "Газпром" с 1 января откажется от возможности поставлять газ на левый берег по альтернативному маршруту. Вице-премьер склоняется к варианту, что Украина не станет пересматривать свое решение отказаться продлевать контракт на транзит российского газа в Европу в 2025 году. В таком случае, газ придется закупать по рыночной цене и никаких "гуманитарных цен" для Приднестровья не предусмотрено.
"Конечно, мы готовы помочь, но газ - это не гуманитарная помощь. Получается уже демпинговая экономика, потому что газ - это не только население, но и экономические предприятия… Эти формулы нужно с кем-то обсуждать, но пока мы только гадаем, потому что нет контакта по этим вопросам с левым берегом", - отметил вице-премьер.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце декабря. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
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