https://ria.ru/20241205/moldaviya-1987429271.html

Приднестровье рискует платить за газ по ценам Молдавии, заявил Серебрян

Приднестровье рискует платить за газ по ценам Молдавии, заявил Серебрян - РИА Новости, 05.12.2024

Приднестровье рискует платить за газ по ценам Молдавии, заявил Серебрян

Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил в эфире телеканала TV8, что, в случае невозможности транзита газа в Приднестровье через Украину,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T00:11

2024-12-05T00:11

2024-12-05T00:11

молдавия

украина

европа

газпром

молдовагаз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104381/93/1043819395_0:35:1632:953_1920x0_80_0_0_979c9988573589f0ab22a4eba5d2adb9.jpg

КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил в эфире телеканала TV8, что, в случае невозможности транзита газа в Приднестровье через Украину, Тирасполю придется покупать его по тем же ценам, что и Кишиневу. "Жители приднестровского региона будут платить за газ столько же, сколько и в остальной Молдавии. Это рыночная цена. Есть равноправие, на правом и на левом берегу одни и те же граждане, мы не делаем никакой разницы, кто на каком берегу Днестра живёт. Компенсации тоже распространят на левый берег, скорее всего, пока это решение не принято", - заявил Серебрян. По его словам, пока речь идет только о возможном сценарии, если "Газпром" с 1 января откажется от возможности поставлять газ на левый берег по альтернативному маршруту. Вице-премьер склоняется к варианту, что Украина не станет пересматривать свое решение отказаться продлевать контракт на транзит российского газа в Европу в 2025 году. В таком случае, газ придется закупать по рыночной цене и никаких "гуманитарных цен" для Приднестровья не предусмотрено. "Конечно, мы готовы помочь, но газ - это не гуманитарная помощь. Получается уже демпинговая экономика, потому что газ - это не только население, но и экономические предприятия… Эти формулы нужно с кем-то обсуждать, но пока мы только гадаем, потому что нет контакта по этим вопросам с левым берегом", - отметил вице-премьер. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце декабря. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.

https://ria.ru/20241127/gaz-1986009542.html

https://ria.ru/20241108/pridnestrove-1982623257.html

молдавия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, украина, европа, газпром, молдовагаз, в мире