https://ria.ru/20241205/mkad-1987618035.html

На МКАД загорелся автомобиль

На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 05.12.2024

На МКАД загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся в Москве на внешней стороне 29-го километра МКАД, движение в районе происшествия затруднено, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T22:39

2024-12-05T22:39

2024-12-05T22:39

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

россия

мкад

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Москве на внешней стороне 29-го километра МКАД, движение в районе происшествия затруднено, сообщил столичный департамент транспорта. "На внешней стороне 29 км МКАД (в районе съезда №30А ) произошло возгорание автомобиля", - говорится в Telegram-канале ведомства. Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе происшествия затруднено.

https://ria.ru/20241202/dtp-1986982392.html

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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, россия, мкад