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На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 05.12.2024
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22:39 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/mkad-1987618035.html
На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 05.12.2024
На МКАД загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся в Москве на внешней стороне 29-го километра МКАД, движение в районе происшествия затруднено, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:39
2024-12-05T22:39
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
россия
мкад
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Москве на внешней стороне 29-го километра МКАД, движение в районе происшествия затруднено, сообщил столичный департамент транспорта. "На внешней стороне 29 км МКАД (в районе съезда №30А ) произошло возгорание автомобиля", - говорится в Telegram-канале ведомства. Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе происшествия затруднено.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, россия, мкад
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Россия, МКАД
На МКАД загорелся автомобиль

На внешней стороне 29-го километра МКАД загорелся автомобиль

© РИА Новости / Ольга Головко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Ольга Головко
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Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Москве на внешней стороне 29-го километра МКАД, движение в районе происшествия затруднено, сообщил столичный департамент транспорта.
"На внешней стороне 29 км МКАД (в районе съезда №30А ) произошло возгорание автомобиля", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе происшествия затруднено.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
На МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей
2 декабря, 23:13
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. МосквыРоссияМКАД
 
 
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