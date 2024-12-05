https://ria.ru/20241205/mkad-1987618035.html
На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 05.12.2024
На МКАД загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся в Москве на внешней стороне 29-го километра МКАД, движение в районе происшествия затруднено, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:39
2024-12-05T22:39
2024-12-05T22:39
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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мкад
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Москве на внешней стороне 29-го километра МКАД, движение в районе происшествия затруднено, сообщил столичный департамент транспорта. "На внешней стороне 29 км МКАД (в районе съезда №30А ) произошло возгорание автомобиля", - говорится в Telegram-канале ведомства. Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе происшествия затруднено.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, россия, мкад
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Россия, МКАД
На МКАД загорелся автомобиль
На внешней стороне 29-го километра МКАД загорелся автомобиль