Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о работе по нацпроекту "Семья" - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 05.12.2024 (обновлено: 15:33 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/mishustin-1987541576.html
Мишустин рассказал о работе по нацпроекту "Семья"
Мишустин рассказал о работе по нацпроекту "Семья" - РИА Новости, 05.12.2024
Мишустин рассказал о работе по нацпроекту "Семья"
Власти России сделают акцент на мерах по увеличению числа многодетных семей в стране при реализации нацпроекта "Семья", сообщил глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:23
2024-12-05T15:33
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901448811_0:104:3124:1861_1920x0_80_0_0_d2fde415f2e7ef994ae61d1670930432.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти России сделают акцент на мерах по увеличению числа многодетных семей в стране при реализации нацпроекта "Семья", сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "На реализацию национального проекта "Семья" из федерального бюджета пойдет более 17 триллионов рублей до 2030 года. В нем объединяем новые и действующие меры для поддержки родителей с детьми. Акцент делаем на том, чтобы в России появлялось больше многодетных семей", - сказал Мишустин в четверг на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он заявил, что власти страны продолжат формировать доступную и качественную инфраструктуру, особенно в сельской местности, в том числе для повышения качества медпомощи тем, кто планирует рождение ребенка, беременным женщинам и детям.Также в нацпроекте предусмотрено оснащение детских поликлиник и создание женских консультаций, возведение детских садов, модернизация образовательных пространств, обновление культурно-досуговых учреждений в малых городах, театров, музеев и библиотек."Для старшего поколения и дальше будем внедрять систему долговременного ухода, приводить в порядок социальные стационары, которыми смогут воспользоваться пожилые граждане и инвалиды", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241205/putin-1987538052.html
https://realty.ria.ru/20241205/mishustin-1987542600.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901448811_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_312617559e37d96ec9b0e8b0b61f178a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин рассказал о работе по нацпроекту "Семья"

Мишустин: акцент в нацпроекте "Семья" будет на увеличение многодетных семей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти России сделают акцент на мерах по увеличению числа многодетных семей в стране при реализации нацпроекта "Семья", сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"На реализацию национального проекта "Семья" из федерального бюджета пойдет более 17 триллионов рублей до 2030 года. В нем объединяем новые и действующие меры для поддержки родителей с детьми. Акцент делаем на том, чтобы в России появлялось больше многодетных семей", - сказал Мишустин в четверг на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин рассказал о задачах по демографической ситуации
Вчера, 15:15
Он заявил, что власти страны продолжат формировать доступную и качественную инфраструктуру, особенно в сельской местности, в том числе для повышения качества медпомощи тем, кто планирует рождение ребенка, беременным женщинам и детям.
Также в нацпроекте предусмотрено оснащение детских поликлиник и создание женских консультаций, возведение детских садов, модернизация образовательных пространств, обновление культурно-досуговых учреждений в малых городах, театров, музеев и библиотек.
"Для старшего поколения и дальше будем внедрять систему долговременного ухода, приводить в порядок социальные стационары, которыми смогут воспользоваться пожилые граждане и инвалиды", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Мишустин рассказал о нацпроекте "Инфраструктура для жизни"
Вчера, 15:26
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала