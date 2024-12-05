https://ria.ru/20241205/mishustin-1987541576.html

Мишустин рассказал о работе по нацпроекту "Семья"

Мишустин рассказал о работе по нацпроекту "Семья" - РИА Новости, 05.12.2024

Мишустин рассказал о работе по нацпроекту "Семья"

Власти России сделают акцент на мерах по увеличению числа многодетных семей в стране при реализации нацпроекта "Семья", сообщил глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:23

2024-12-05T15:23

2024-12-05T15:33

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти России сделают акцент на мерах по увеличению числа многодетных семей в стране при реализации нацпроекта "Семья", сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "На реализацию национального проекта "Семья" из федерального бюджета пойдет более 17 триллионов рублей до 2030 года. В нем объединяем новые и действующие меры для поддержки родителей с детьми. Акцент делаем на том, чтобы в России появлялось больше многодетных семей", - сказал Мишустин в четверг на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он заявил, что власти страны продолжат формировать доступную и качественную инфраструктуру, особенно в сельской местности, в том числе для повышения качества медпомощи тем, кто планирует рождение ребенка, беременным женщинам и детям.Также в нацпроекте предусмотрено оснащение детских поликлиник и создание женских консультаций, возведение детских садов, модернизация образовательных пространств, обновление культурно-досуговых учреждений в малых городах, театров, музеев и библиотек."Для старшего поколения и дальше будем внедрять систему долговременного ухода, приводить в порядок социальные стационары, которыми смогут воспользоваться пожилые граждане и инвалиды", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241205/putin-1987538052.html

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россия, михаил мишустин, общество