https://ria.ru/20241205/mintrans-1987582592.html
Специалисты устранили 2 тысячи дефектов на дорогах в Подмосковье
Специалисты устранили 2 тысячи дефектов на дорогах в Подмосковье - РИА Новости, 05.12.2024
Специалисты устранили 2 тысячи дефектов на дорогах в Подмосковье
Подмосковные службы ликвидировали 2 тысячи дефектов покрытия на дорогах в декабре, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:49
2024-12-05T17:49
2024-12-05T17:49
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подмосковные службы ликвидировали 2 тысячи дефектов покрытия на дорогах в декабре, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. На региональных дорогах специалисты "Мосавтодора" ликвидировали порядка 1300 ям, на муниципальных дорогах отремонтировали более 600 дефектов покрытия. При этом в ноябре дорожники устранили порядка 10 тысяч ям на проезжей части региональной и муниципальной сети. Ямочный ремонт в Московской области проводится в течение года, специалисты регулярно проводят обследование. Весь процесс с геометками, а также фотоотчетом о проделанном ремонте фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). В холодное время года дефекты покрытия ликвидируют с применением холодной смеси или литого асфальтобетона, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241205/tropy-1987572008.html
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московская область (подмосковье), мосавтодор, дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мосавтодор, Дороги
Специалисты устранили 2 тысячи дефектов на дорогах в Подмосковье
Минтранс: декабре в Подмосковье ликвидировали 2 тысячи дефектов дорог