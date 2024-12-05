https://ria.ru/20241205/mintrans-1987582592.html

Специалисты устранили 2 тысячи дефектов на дорогах в Подмосковье

Специалисты устранили 2 тысячи дефектов на дорогах в Подмосковье - РИА Новости, 05.12.2024

Специалисты устранили 2 тысячи дефектов на дорогах в Подмосковье

Подмосковные службы ликвидировали 2 тысячи дефектов покрытия на дорогах в декабре, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:49

2024-12-05T17:49

2024-12-05T17:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мосавтодор

дороги

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подмосковные службы ликвидировали 2 тысячи дефектов покрытия на дорогах в декабре, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. На региональных дорогах специалисты "Мосавтодора" ликвидировали порядка 1300 ям, на муниципальных дорогах отремонтировали более 600 дефектов покрытия. При этом в ноябре дорожники устранили порядка 10 тысяч ям на проезжей части региональной и муниципальной сети. Ямочный ремонт в Московской области проводится в течение года, специалисты регулярно проводят обследование. Весь процесс с геометками, а также фотоотчетом о проделанном ремонте фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). В холодное время года дефекты покрытия ликвидируют с применением холодной смеси или литого асфальтобетона, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241205/tropy-1987572008.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), мосавтодор, дороги