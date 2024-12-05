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В Москве задержали мужчину, незаконно оформлявшего документы мигрантам - РИА Новости, 05.12.2024
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09:55 05.12.2024 (обновлено: 10:00 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/migrant-1987462170.html
В Москве задержали мужчину, незаконно оформлявшего документы мигрантам
В Москве задержали мужчину, незаконно оформлявшего документы мигрантам - РИА Новости, 05.12.2024
В Москве задержали мужчину, незаконно оформлявшего документы мигрантам
Полиция задержала участника криминальной группировки, нелегально оформлявшей документы мигрантам за 1 тысячу рублей на Волгоградском проспекте в Москве,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:55
2024-12-05T10:00
происшествия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Полиция задержала участника криминальной группировки, нелегально оформлявшей документы мигрантам за 1 тысячу рублей на Волгоградском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "В рамках оперативного эксперимента в квартире на Волгоградском проспекте стражами правопорядка был задержан один из участников преступной группы, которая занималась организацией незаконного пребывания иностранных граждан в нашей стране. Им оказался 31-летний приезжий", - говорится в сообщении. По версии следствия, злоумышленники изготавливали документы, необходимые для легализации пребывания и трудоустройства мигрантов в России и реализовывали их за вознаграждение в размере 1 тысячи рублей, отметили в пресс-службе. "В ходе обыска квартиры, где изготавливались фиктивные бумаги, полицейские обнаружили и изъяли технические устройства, оргтехнику, мобильные телефоны, заполненные и чистые миграционные карты, поддельные трудовые патенты, фальшивые регистрации, паспорта иностранных граждан, а также рекламные визитки с предложением нелегальных услуг", - уточнили правоохранители. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 322.1 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Кроме того, в помещении на Волгоградском проспекте правоохранители обнаружили пятерых мигрантов, которые, как выяснилось, находятся в России с нарушением норм законодательства. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по части третьей статьи 18.8 КоАП РФ, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве задержали мужчину, незаконно оформлявшего документы мигрантам

В Москве задержали подозреваемого в нелегальной выдаче документов мигрантам

© РИА Новости / Александр КряжевРейд по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Полиция задержала участника криминальной группировки, нелегально оформлявшей документы мигрантам за 1 тысячу рублей на Волгоградском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В рамках оперативного эксперимента в квартире на Волгоградском проспекте стражами правопорядка был задержан один из участников преступной группы, которая занималась организацией незаконного пребывания иностранных граждан в нашей стране. Им оказался 31-летний приезжий", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, злоумышленники изготавливали документы, необходимые для легализации пребывания и трудоустройства мигрантов в России и реализовывали их за вознаграждение в размере 1 тысячи рублей, отметили в пресс-службе.
"В ходе обыска квартиры, где изготавливались фиктивные бумаги, полицейские обнаружили и изъяли технические устройства, оргтехнику, мобильные телефоны, заполненные и чистые миграционные карты, поддельные трудовые патенты, фальшивые регистрации, паспорта иностранных граждан, а также рекламные визитки с предложением нелегальных услуг", - уточнили правоохранители.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 322.1 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Кроме того, в помещении на Волгоградском проспекте правоохранители обнаружили пятерых мигрантов, которые, как выяснилось, находятся в России с нарушением норм законодательства. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по части третьей статьи 18.8 КоАП РФ, заключили в пресс-службе.
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