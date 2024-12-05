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МИД: получение Украиной ядерного оружия нарушит обязательства по ДНЯО - РИА Новости, 05.12.2024
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15:25 05.12.2024 (обновлено: 15:31 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/mid-1987542378.html
МИД: получение Украиной ядерного оружия нарушит обязательства по ДНЯО
МИД: получение Украиной ядерного оружия нарушит обязательства по ДНЯО - РИА Новости, 05.12.2024
МИД: получение Украиной ядерного оружия нарушит обязательства по ДНЯО
Передача Украине ядерного оружия будет нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, а также создаст риски международной безопасности, заявила... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:25
2024-12-05T15:31
украина
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в мире
мария захарова
киев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Передача Украине ядерного оружия будет нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, а также создаст риски международной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, заявления на Украине, которые могут "трактоваться как прямая заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины" и ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, вызывают озабоченность."Обратили внимание и на высказывания некоторых западных политиков и чиновников, предлагающих вернуть ядерное оружие Киеву... В случае если киевскому режиму действительно будет передано ядерное оружие, то это будет прямым нарушением всех обязательств по ДНЯО со стороны тех, кто осмелится это сделать", - говорится в заявлении Захаровой.Она отметила, что Москва не намерена допустить ни один из этих сценариев, для России обретение Украиной ядерного оружия категорически неприемлемо. Пересмотр безъядерного статуса, добавила Захарова, противоречил бы обязательствам Украины по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности.
https://ria.ru/20241204/ryabkov-1987401756.html
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украина, россия, в мире, мария захарова, киев
Украина, Россия, В мире, Мария Захарова, Киев
МИД: получение Украиной ядерного оружия нарушит обязательства по ДНЯО

Захарова заявила, что получение Киевом ЯО нарушит обязательства по ДНЯО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Передача Украине ядерного оружия будет нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, а также создаст риски международной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, заявления на Украине, которые могут "трактоваться как прямая заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины" и ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, вызывают озабоченность.
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"Обратили внимание и на высказывания некоторых западных политиков и чиновников, предлагающих вернуть ядерное оружие Киеву... В случае если киевскому режиму действительно будет передано ядерное оружие, то это будет прямым нарушением всех обязательств по ДНЯО со стороны тех, кто осмелится это сделать", - говорится в заявлении Захаровой.
Она отметила, что Москва не намерена допустить ни один из этих сценариев, для России обретение Украиной ядерного оружия категорически неприемлемо. Пересмотр безъядерного статуса, добавила Захарова, противоречил бы обязательствам Украины по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности.
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