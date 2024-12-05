https://ria.ru/20241205/mid-1987542378.html

МИД: получение Украиной ядерного оружия нарушит обязательства по ДНЯО

МИД: получение Украиной ядерного оружия нарушит обязательства по ДНЯО - РИА Новости, 05.12.2024

МИД: получение Украиной ядерного оружия нарушит обязательства по ДНЯО

Передача Украине ядерного оружия будет нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, а также создаст риски международной безопасности, заявила... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:25

2024-12-05T15:25

2024-12-05T15:31

украина

россия

в мире

мария захарова

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Передача Украине ядерного оружия будет нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, а также создаст риски международной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, заявления на Украине, которые могут "трактоваться как прямая заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины" и ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, вызывают озабоченность."Обратили внимание и на высказывания некоторых западных политиков и чиновников, предлагающих вернуть ядерное оружие Киеву... В случае если киевскому режиму действительно будет передано ядерное оружие, то это будет прямым нарушением всех обязательств по ДНЯО со стороны тех, кто осмелится это сделать", - говорится в заявлении Захаровой.Она отметила, что Москва не намерена допустить ни один из этих сценариев, для России обретение Украиной ядерного оружия категорически неприемлемо. Пересмотр безъядерного статуса, добавила Захарова, противоречил бы обязательствам Украины по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности.

https://ria.ru/20241204/ryabkov-1987401756.html

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986737970.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, в мире, мария захарова, киев