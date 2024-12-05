МИД: получение Украиной ядерного оружия нарушит обязательства по ДНЯО
Захарова заявила, что получение Киевом ЯО нарушит обязательства по ДНЯО
МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Передача Украине ядерного оружия будет нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, а также создаст риски международной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, заявления на Украине, которые могут "трактоваться как прямая заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины" и ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, вызывают озабоченность.
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"Обратили внимание и на высказывания некоторых западных политиков и чиновников, предлагающих вернуть ядерное оружие Киеву... В случае если киевскому режиму действительно будет передано ядерное оружие, то это будет прямым нарушением всех обязательств по ДНЯО со стороны тех, кто осмелится это сделать", - говорится в заявлении Захаровой.
Она отметила, что Москва не намерена допустить ни один из этих сценариев, для России обретение Украиной ядерного оружия категорически неприемлемо. Пересмотр безъядерного статуса, добавила Захарова, противоречил бы обязательствам Украины по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности.
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