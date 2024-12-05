https://ria.ru/20241205/mid-1987540535.html

МИД прокомментировал высказывания Киева о пересмотре безъядерного статуса

МИД прокомментировал высказывания Киева о пересмотре безъядерного статуса - РИА Новости, 05.12.2024

МИД прокомментировал высказывания Киева о пересмотре безъядерного статуса

Передача Украине ядерного оружия создаст риски международной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:21

2024-12-05T15:21

2024-12-05T15:59

киев

украина

россия

в мире

москва

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986909106_96:0:3307:1806_1920x0_80_0_0_03dae33646dfe776e7ab4301085833bf.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Передача Украине ядерного оружия создаст риски международной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, заявления на Украине, которые могут "трактоваться как прямая заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины" и ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, вызывают озабоченность.Она отметила, что Москва не намерена допустить ни один из этих сценариев, для России обретение Украиной ядерного оружия категорически неприемлемо. Пересмотр безъядерного статуса, добавила Захарова, противоречил бы обязательствам Украины по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности.

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986737970.html

киев

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, россия, в мире, москва, мария захарова