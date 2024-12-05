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МИД прокомментировал высказывания Киева о пересмотре безъядерного статуса - РИА Новости, 05.12.2024
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15:21 05.12.2024 (обновлено: 15:59 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/mid-1987540535.html
МИД прокомментировал высказывания Киева о пересмотре безъядерного статуса
МИД прокомментировал высказывания Киева о пересмотре безъядерного статуса - РИА Новости, 05.12.2024
МИД прокомментировал высказывания Киева о пересмотре безъядерного статуса
Передача Украине ядерного оружия создаст риски международной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:21
2024-12-05T15:59
киев
украина
россия
в мире
москва
мария захарова
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Передача Украине ядерного оружия создаст риски международной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, заявления на Украине, которые могут "трактоваться как прямая заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины" и ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, вызывают озабоченность.Она отметила, что Москва не намерена допустить ни один из этих сценариев, для России обретение Украиной ядерного оружия категорически неприемлемо. Пересмотр безъядерного статуса, добавила Захарова, противоречил бы обязательствам Украины по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности.
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киев, украина, россия, в мире, москва, мария захарова
Киев, Украина, Россия, В мире, Москва, Мария Захарова
МИД прокомментировал высказывания Киева о пересмотре безъядерного статуса

В МИД озабочены высказываниями Киева о пересмотре безъядерного статуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Передача Украине ядерного оружия создаст риски международной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, заявления на Украине, которые могут "трактоваться как прямая заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины" и ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, вызывают озабоченность.
Она отметила, что Москва не намерена допустить ни один из этих сценариев, для России обретение Украиной ядерного оружия категорически неприемлемо. Пересмотр безъядерного статуса, добавила Захарова, противоречил бы обязательствам Украины по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности.
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