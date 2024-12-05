https://ria.ru/20241205/mgimo-1987507452.html

Студент МГИМО получил срок за мошенничество с "Пушкинскими картами"

Студент МГИМО получил срок за мошенничество с "Пушкинскими картами" - РИА Новости, 05.12.2024

Студент МГИМО получил срок за мошенничество с "Пушкинскими картами"

Басманный суд Москвы приговорил на сроки от 4 до 6 лет лишения свободы студента МГИМО и двух предпринимателей за хищение более 200 миллионов рублей с... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:42

2024-12-05T13:42

2024-12-05T14:35

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происшествия

почта банк

мгимо

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил на сроки от 4 до 6 лет лишения свободы студента МГИМО и двух предпринимателей за хищение более 200 миллионов рублей с использованием "Пушкинских карт", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Студент МГИМО Илья Сафонов, бизнесмены Эмиль Гурбанов и Виктор Якубов признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)."Назначить Гурбанову наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Сафонов получил 5 лет, Якубов - 4 года колонии.В прениях сторон гособвинение запросило для фигурантов сроки от 6,5 до 9 лет лишения свободы.Потерпевшими по делу были признаны Минкультуры и "Почта банк", они заявили иски о возмещении ущерба на 181 и 23 миллиона рублей соответственно.Как сообщали РИА Новости в СК РФ, Гурбанов еще на стадии предварительного следствия полностью признал вину, остальные фигуранты в ходе судебных разбирательств сознались лишь в том, что продавали больше билетов на мероприятия, чем вмещали концертные залы.По данным СК РФ, в 2022 году Якубов, Гурбанов, Сафонов на платформе "PRO.Культура.РФ" для участия в программе "Пушкинская карта" регистрировались как индивидуальные предприниматели в качестве организаторов культурных мероприятий. Чтобы показать видимость проводимых мероприятий, они заключили договоры аренды помещений, провели переговоры с представителями артистов, которые подходили под критерии программы.Через интернет аферисты находили молодых людей, которые приобретали билеты, но никуда не ходили, а их затраты возмещалась по программе "Пушкинская карта". Билетов на мероприятия продавалось в разы больше, чем концертные площадки могли вместить, для видимости их посещения фигуранты нанимали массовку. В итоге, по данным СК, было похищено из бюджета более 200 миллионов рублей.На имущество обвиняемых стоимостью более 110 миллионов рублей наложен арест. Все они находятся в СИЗО. Сафонов имеет также гражданство Израиля и числится студентом МГИМО, Якубов и Гурбанов зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

https://ria.ru/20241113/moskva-1983452762.html

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