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Исследование: встретить Новый год дома планируют 73% россиян - РИА Новости, 05.12.2024
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12:55 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/megamarket-1987501150.html
Исследование: встретить Новый год дома планируют 73% россиян
Исследование: встретить Новый год дома планируют 73% россиян - РИА Новости, 05.12.2024
Исследование: встретить Новый год дома планируют 73% россиян
73% опрошенных россиян планируют встретить Новый год дома, больше половины из них не будут звать гостей, говорится в совместном исследовании "Мегамаркета" и... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:55
2024-12-05T12:55
сбермегамаркет
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. 73% опрошенных россиян планируют встретить Новый год дома, больше половины из них не будут звать гостей, говорится в совместном исследовании "Мегамаркета" и медиахолдинга Rambler&amp;Co. Так, 16% опрошенных не собираются отмечать праздник, 6% уедут за город и 4% поднимут бокалы под бой курантов в гостях. Самым непопулярным местом для празднования оказались рестораны и кафе: 1% россиян планирует встретить 2025 год в заведениях. Что касается расходов, 41% респондентов закладывают на подготовку к празднованию менее 5 тысяч рублей, а четверть — более 10 тысяч. Кроме того, 37% респондентов не представляют Новый год без традиционного застолья с закусками и горячим, 33% опрошенных — без мандаринов, еще 30% — без любимого салата. Для 18% россиян важно в новогоднюю ночь дарить и получать подарки, а для 16% главное — быть рядом с родными. Только у 9% респондентов этот праздник ассоциируется с обязательным просмотром атмосферных фильмов и сериалов. При этом 70% не наряжаются к празднику, а для 30% это повод одеться по-особенному. В "Мегамаркете" отметили, что в 2024 году стандартный набор для декорирования дома в среднем обойдется в 5 940 рублей. Самым дорогим атрибутом станет искусственная елка. Ее цена на маркетплейсе составляет около 1 719 рублей. Также в корзину входят: новогодний венок; гирлянда; мишура, дождик, набор елочных игрушек и верхушки; светодиодные свечи; чулок для подарков. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&amp;Co, охват составил более 179 тысяч респондентов — 63% мужчин и 37% женщин в возрасте от 18 до 60 лет.
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сбермегамаркет
СберМегаМаркет
Исследование: встретить Новый год дома планируют 73% россиян

Исследование "Мегамаркета": встретить Новый год дома планируют 73% россиян

© iStock.com / inarikСемья на Новый год
Семья на Новый год - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© iStock.com / inarik
Семья на Новый год. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. 73% опрошенных россиян планируют встретить Новый год дома, больше половины из них не будут звать гостей, говорится в совместном исследовании "Мегамаркета" и медиахолдинга Rambler&Co.
Так, 16% опрошенных не собираются отмечать праздник, 6% уедут за город и 4% поднимут бокалы под бой курантов в гостях. Самым непопулярным местом для празднования оказались рестораны и кафе: 1% россиян планирует встретить 2025 год в заведениях. Что касается расходов, 41% респондентов закладывают на подготовку к празднованию менее 5 тысяч рублей, а четверть — более 10 тысяч.
Кроме того, 37% респондентов не представляют Новый год без традиционного застолья с закусками и горячим, 33% опрошенных — без мандаринов, еще 30% — без любимого салата. Для 18% россиян важно в новогоднюю ночь дарить и получать подарки, а для 16% главное — быть рядом с родными. Только у 9% респондентов этот праздник ассоциируется с обязательным просмотром атмосферных фильмов и сериалов. При этом 70% не наряжаются к празднику, а для 30% это повод одеться по-особенному.
В "Мегамаркете" отметили, что в 2024 году стандартный набор для декорирования дома в среднем обойдется в 5 940 рублей. Самым дорогим атрибутом станет искусственная елка. Ее цена на маркетплейсе составляет около 1 719 рублей. Также в корзину входят: новогодний венок; гирлянда; мишура, дождик, набор елочных игрушек и верхушки; светодиодные свечи; чулок для подарков.
Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co, охват составил более 179 тысяч респондентов — 63% мужчин и 37% женщин в возрасте от 18 до 60 лет.
В чем встречать Новый год 2025 (год Змеи): модные цвета и стильные образы для женщин и мужчин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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4 декабря, 18:25
 
СберМегаМаркет
 
 
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