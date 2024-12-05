https://ria.ru/20241205/megamarket-1987501150.html

Исследование: встретить Новый год дома планируют 73% россиян

Исследование: встретить Новый год дома планируют 73% россиян - РИА Новости, 05.12.2024

Исследование: встретить Новый год дома планируют 73% россиян

73% опрошенных россиян планируют встретить Новый год дома, больше половины из них не будут звать гостей, говорится в совместном исследовании "Мегамаркета" и... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:55

2024-12-05T12:55

2024-12-05T12:55

сбермегамаркет

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. 73% опрошенных россиян планируют встретить Новый год дома, больше половины из них не будут звать гостей, говорится в совместном исследовании "Мегамаркета" и медиахолдинга Rambler&Co. Так, 16% опрошенных не собираются отмечать праздник, 6% уедут за город и 4% поднимут бокалы под бой курантов в гостях. Самым непопулярным местом для празднования оказались рестораны и кафе: 1% россиян планирует встретить 2025 год в заведениях. Что касается расходов, 41% респондентов закладывают на подготовку к празднованию менее 5 тысяч рублей, а четверть — более 10 тысяч. Кроме того, 37% респондентов не представляют Новый год без традиционного застолья с закусками и горячим, 33% опрошенных — без мандаринов, еще 30% — без любимого салата. Для 18% россиян важно в новогоднюю ночь дарить и получать подарки, а для 16% главное — быть рядом с родными. Только у 9% респондентов этот праздник ассоциируется с обязательным просмотром атмосферных фильмов и сериалов. При этом 70% не наряжаются к празднику, а для 30% это повод одеться по-особенному. В "Мегамаркете" отметили, что в 2024 году стандартный набор для декорирования дома в среднем обойдется в 5 940 рублей. Самым дорогим атрибутом станет искусственная елка. Ее цена на маркетплейсе составляет около 1 719 рублей. Также в корзину входят: новогодний венок; гирлянда; мишура, дождик, набор елочных игрушек и верхушки; светодиодные свечи; чулок для подарков. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co, охват составил более 179 тысяч респондентов — 63% мужчин и 37% женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

https://ria.ru/20241204/novyy_god-1987386658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сбермегамаркет