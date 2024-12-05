https://ria.ru/20241205/megafon-1987505489.html
Эксперты рассказали, что россияне стали чаще общаться по видеосвязи
Эксперты рассказали, что россияне стали чаще общаться по видеосвязи - РИА Новости, 05.12.2024
Эксперты рассказали, что россияне стали чаще общаться по видеосвязи
Россияне стали активнее пользоваться сервисами для видеоконференций; осенью 2024 года трафик тематических приложений вырос на 78% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:24
2024-12-05T13:24
2024-12-05T13:25
мегафон
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россияне стали активнее пользоваться сервисами для видеоконференций; осенью 2024 года трафик тематических приложений вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в совместном исследовании "МегаФона" и сервиса онлайн-коммуникаций "Контур.Толк" на основе обезличенных данных пользователей. Согласно данным, наибольшее количество гигабайт россияне по-прежнему тратят в зарубежных сервисах Zoom и Skype. Помимо этого, в число популярных платформ для видеоконференций осенью текущего года вошли сервисы "Яндекса" ("Яндекс Телемост" и Pruffme, недавно приобретенный компанией), SaluteJazz и Контур.Толк. По динамике переданного трафика среди отечественных решений лидерами стали "Яндекс Телемост" (прирост +73% к показателям сентября-ноября 2023 года), Pruffme (+37%), а также Контур.Толк (+32%). Каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (38%) — абонент от 35 до 44 лет. Четверть всех участников ВКС — пользователи от 25 до 34 лет. При этом видеосозвонами россияне не злоупотребляют — среднее время встречи составляет всего 31 минуту, отмечают аналитики. В пятерку регионов-лидеров по количеству проведенного времени в сервисах онлайн-встреч с начала делового сезона вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Самарская область. По данным аналитиков, в течение двух лет сервисы для коммуникаций стали чаще использовать строительные компании и организации из сферы недвижимости. Перечисленные отрасли нарастили свои доли и вошли в топ-10 секторов, наиболее активно использующих сервисы видеосвязи. Это может быть связано с ростом строительного сектора в целом и объемом вводимой недвижимости — продавцы продвигают онлайн-показы, а застройщики активно созваниваются с компаниями-подрядчиками. При этом лидерами по внедрению сервисов онлайн-встреч закономерно остаются образовательные учреждения (23% всех подключений), ИТ-сфера (13%) и консалтинговые компании (8%). Раньше всех в стране совещания проводят жители Новосибирска — пик активности приходится на 9:00 по местному времени. На Урале самое популярное время для совещаний — 11:00, а в Москве и Санкт-Петербурге совещания стабильно проводят в 10:00. Примечательно, что в двух столицах чаще других общаются по ночам. А в остальных регионах страны графики активности в это время близки к нулю, говорится в исследовании.
https://ria.ru/20241203/megafon-1987102758.html
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мегафон
Эксперты рассказали, что россияне стали чаще общаться по видеосвязи
В "Мегафоне" выяснили, что осенью трафик приложений для видеосвязи вырос на 78%
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россияне стали активнее пользоваться сервисами для видеоконференций; осенью 2024 года трафик тематических приложений вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в совместном исследовании "МегаФона" и сервиса онлайн-коммуникаций "Контур.Толк" на основе обезличенных данных пользователей.
Согласно данным, наибольшее количество гигабайт россияне по-прежнему тратят в зарубежных сервисах Zoom и Skype. Помимо этого, в число популярных платформ для видеоконференций осенью текущего года вошли сервисы "Яндекса" ("Яндекс Телемост" и Pruffme, недавно приобретенный компанией), SaluteJazz и Контур.Толк.
По динамике переданного трафика среди отечественных решений лидерами стали "Яндекс Телемост" (прирост +73% к показателям сентября-ноября 2023 года), Pruffme (+37%), а также Контур.Толк (+32%).
Каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (38%) — абонент от 35 до 44 лет. Четверть всех участников ВКС — пользователи от 25 до 34 лет. При этом видеосозвонами россияне не злоупотребляют — среднее время встречи составляет всего 31 минуту, отмечают аналитики.
В пятерку регионов-лидеров по количеству проведенного времени в сервисах онлайн-встреч с начала делового сезона вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Самарская область.
По данным аналитиков, в течение двух лет сервисы для коммуникаций стали чаще использовать строительные компании и организации из сферы недвижимости. Перечисленные отрасли нарастили свои доли и вошли в топ-10 секторов, наиболее активно использующих сервисы видеосвязи. Это может быть связано с ростом строительного сектора в целом и объемом вводимой недвижимости — продавцы продвигают онлайн-показы, а застройщики активно созваниваются с компаниями-подрядчиками. При этом лидерами по внедрению сервисов онлайн-встреч закономерно остаются образовательные учреждения (23% всех подключений), ИТ-сфера (13%) и консалтинговые компании (8%).
Раньше всех в стране совещания проводят жители Новосибирска — пик активности приходится на 9:00 по местному времени. На Урале самое популярное время для совещаний — 11:00, а в Москве и Санкт-Петербурге совещания стабильно проводят в 10:00. Примечательно, что в двух столицах чаще других общаются по ночам. А в остальных регионах страны графики активности в это время близки к нулю, говорится в исследовании.