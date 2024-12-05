https://ria.ru/20241205/megafon-1987505489.html

Эксперты рассказали, что россияне стали чаще общаться по видеосвязи

Эксперты рассказали, что россияне стали чаще общаться по видеосвязи - РИА Новости, 05.12.2024

Эксперты рассказали, что россияне стали чаще общаться по видеосвязи

Россияне стали активнее пользоваться сервисами для видеоконференций; осенью 2024 года трафик тематических приложений вырос на 78% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:24

2024-12-05T13:24

2024-12-05T13:25

мегафон

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россияне стали активнее пользоваться сервисами для видеоконференций; осенью 2024 года трафик тематических приложений вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в совместном исследовании "МегаФона" и сервиса онлайн-коммуникаций "Контур.Толк" на основе обезличенных данных пользователей. Согласно данным, наибольшее количество гигабайт россияне по-прежнему тратят в зарубежных сервисах Zoom и Skype. Помимо этого, в число популярных платформ для видеоконференций осенью текущего года вошли сервисы "Яндекса" ("Яндекс Телемост" и Pruffme, недавно приобретенный компанией), SaluteJazz и Контур.Толк. По динамике переданного трафика среди отечественных решений лидерами стали "Яндекс Телемост" (прирост +73% к показателям сентября-ноября 2023 года), Pruffme (+37%), а также Контур.Толк (+32%). Каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (38%) — абонент от 35 до 44 лет. Четверть всех участников ВКС — пользователи от 25 до 34 лет. При этом видеосозвонами россияне не злоупотребляют — среднее время встречи составляет всего 31 минуту, отмечают аналитики. В пятерку регионов-лидеров по количеству проведенного времени в сервисах онлайн-встреч с начала делового сезона вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Самарская область. По данным аналитиков, в течение двух лет сервисы для коммуникаций стали чаще использовать строительные компании и организации из сферы недвижимости. Перечисленные отрасли нарастили свои доли и вошли в топ-10 секторов, наиболее активно использующих сервисы видеосвязи. Это может быть связано с ростом строительного сектора в целом и объемом вводимой недвижимости — продавцы продвигают онлайн-показы, а застройщики активно созваниваются с компаниями-подрядчиками. При этом лидерами по внедрению сервисов онлайн-встреч закономерно остаются образовательные учреждения (23% всех подключений), ИТ-сфера (13%) и консалтинговые компании (8%). Раньше всех в стране совещания проводят жители Новосибирска — пик активности приходится на 9:00 по местному времени. На Урале самое популярное время для совещаний — 11:00, а в Москве и Санкт-Петербурге совещания стабильно проводят в 10:00. Примечательно, что в двух столицах чаще других общаются по ночам. А в остальных регионах страны графики активности в это время близки к нулю, говорится в исследовании.

https://ria.ru/20241203/megafon-1987102758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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