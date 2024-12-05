https://ria.ru/20241205/makron-1987615187.html

Макрон назначит нового премьера Франции в ближайшие дни

Макрон назначит нового премьера Франции в ближайшие дни - РИА Новости, 05.12.2024

Макрон назначит нового премьера Франции в ближайшие дни

Новый премьер Франции будет назначен в ближайшие дни, заявил президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T22:09

2024-12-05T22:09

2024-12-05T22:15

в мире

франция

эммануэль макрон

мишель барнье

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ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Новый премьер Франции будет назначен в ближайшие дни, заявил президент страны Эммануэль Макрон."Я назначу нового премьер-министра в ближайшие дни. Он должен будет объединить все силы в парламенте", - сказал Макрон в обращении к французам после отставки его правительства. Трансляция ведется в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.Премьер Мишель Барнье в четверг подал прошение об отставке, и Макрон его принял. В среду парламент большинством голосов поддержал вотум недоверия правительству, оно вынужденно было уйти в отставку.

https://ria.ru/20241205/frantsija-1987429642.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье