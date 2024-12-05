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Макрон назначит нового премьера Франции в ближайшие дни
Макрон назначит нового премьера Франции в ближайшие дни - РИА Новости, 05.12.2024
Макрон назначит нового премьера Франции в ближайшие дни
Новый премьер Франции будет назначен в ближайшие дни, заявил президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:09
2024-12-05T22:09
2024-12-05T22:15
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франция
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мишель барнье
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ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Новый премьер Франции будет назначен в ближайшие дни, заявил президент страны Эммануэль Макрон."Я назначу нового премьер-министра в ближайшие дни. Он должен будет объединить все силы в парламенте", - сказал Макрон в обращении к французам после отставки его правительства. Трансляция ведется в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.Премьер Мишель Барнье в четверг подал прошение об отставке, и Макрон его принял. В среду парламент большинством голосов поддержал вотум недоверия правительству, оно вынужденно было уйти в отставку.
https://ria.ru/20241205/frantsija-1987429642.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье
Макрон назначит нового премьера Франции в ближайшие дни
Макрон заявил, что назначит нового премьера Франции в ближайшие дни