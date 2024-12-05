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Володин: попытка Макрона удержать власть не удалась - РИА Новости, 05.12.2024
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08:59 05.12.2024 (обновлено: 09:29 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/makron-1987453415.html
Володин: попытка Макрона удержать власть не удалась
Володин: попытка Макрона удержать власть не удалась - РИА Новости, 05.12.2024
Володин: попытка Макрона удержать власть не удалась
Попытка президента Франции Эммануэля Макрона удержать власть не удалась, его время должно уйти в прошлое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T08:59
2024-12-05T09:29
в мире
франция
эммануэль макрон
вячеслав володин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Попытка президента Франции Эммануэля Макрона удержать власть не удалась, его время должно уйти в прошлое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее во Франции была запущена петиция с требованием отставки Макрона после того, как парламент принял вотум недоверия премьеру страны Мишелю Барнье и правительство ушло в отставку. "Попытка удержать власть любыми способами Макрону не удалась. Действующий президент Франции довёл некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса. Времена де Голля и Миттерана остались далеко в прошлом. Франция потеряла не только свою субъектность в выработке общеевропейской позиции, но и независимость в принятии решений", - написал Володин в Telegram-канале. По его словам, когда Макрон "позволил Байдену втянуть себя в войну на Украине, а затем попытался стать лидером её поддержки среди государств Евросоюза", он окончательно утратил доверие собственного населения. "Время Макрона, Байдена и им подобных должно уйти в прошлое", - заключил Володин. В среду вотум недоверия Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577. Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики.
https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, вячеслав володин, мишель барнье, госдума рф
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Вячеслав Володин, Мишель Барнье, Госдума РФ
Володин: попытка Макрона удержать власть не удалась

Володин заявил, что попытка Макрона удержать власть любыми способами не удалась

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Попытка президента Франции Эммануэля Макрона удержать власть не удалась, его время должно уйти в прошлое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее во Франции была запущена петиция с требованием отставки Макрона после того, как парламент принял вотум недоверия премьеру страны Мишелю Барнье и правительство ушло в отставку.
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"Попытка удержать власть любыми способами Макрону не удалась. Действующий президент Франции довёл некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса. Времена де Голля и Миттерана остались далеко в прошлом. Франция потеряла не только свою субъектность в выработке общеевропейской позиции, но и независимость в принятии решений", - написал Володин в Telegram-канале.
По его словам, когда Макрон "позволил Байдену втянуть себя в войну на Украине, а затем попытался стать лидером её поддержки среди государств Евросоюза", он окончательно утратил доверие собственного населения.
"Время Макрона, Байдена и им подобных должно уйти в прошлое", - заключил Володин.
В среду вотум недоверия Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577. Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики.
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В миреФранцияЭммануэль МакронВячеслав ВолодинМишель БарньеГосдума РФ
 
 
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