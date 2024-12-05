Володин: попытка Макрона удержать власть не удалась
Володин заявил, что попытка Макрона удержать власть любыми способами не удалась
Президент Франции Эмманюэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Попытка президента Франции Эммануэля Макрона удержать власть не удалась, его время должно уйти в прошлое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее во Франции была запущена петиция с требованием отставки Макрона после того, как парламент принял вотум недоверия премьеру страны Мишелю Барнье и правительство ушло в отставку.
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"Попытка удержать власть любыми способами Макрону не удалась. Действующий президент Франции довёл некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса. Времена де Голля и Миттерана остались далеко в прошлом. Франция потеряла не только свою субъектность в выработке общеевропейской позиции, но и независимость в принятии решений", - написал Володин в Telegram-канале.
По его словам, когда Макрон "позволил Байдену втянуть себя в войну на Украине, а затем попытался стать лидером её поддержки среди государств Евросоюза", он окончательно утратил доверие собственного населения.
"Время Макрона, Байдена и им подобных должно уйти в прошлое", - заключил Володин.
В среду вотум недоверия Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577. Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики.
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