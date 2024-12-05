https://ria.ru/20241205/makron-1987453415.html

Володин: попытка Макрона удержать власть не удалась

Володин: попытка Макрона удержать власть не удалась - РИА Новости, 05.12.2024

Володин: попытка Макрона удержать власть не удалась

Попытка президента Франции Эммануэля Макрона удержать власть не удалась, его время должно уйти в прошлое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:59

2024-12-05T08:59

2024-12-05T09:29

в мире

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Попытка президента Франции Эммануэля Макрона удержать власть не удалась, его время должно уйти в прошлое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее во Франции была запущена петиция с требованием отставки Макрона после того, как парламент принял вотум недоверия премьеру страны Мишелю Барнье и правительство ушло в отставку. "Попытка удержать власть любыми способами Макрону не удалась. Действующий президент Франции довёл некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса. Времена де Голля и Миттерана остались далеко в прошлом. Франция потеряла не только свою субъектность в выработке общеевропейской позиции, но и независимость в принятии решений", - написал Володин в Telegram-канале. По его словам, когда Макрон "позволил Байдену втянуть себя в войну на Украине, а затем попытался стать лидером её поддержки среди государств Евросоюза", он окончательно утратил доверие собственного населения. "Время Макрона, Байдена и им подобных должно уйти в прошлое", - заключил Володин. В среду вотум недоверия Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577. Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики.

https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, вячеслав володин, мишель барнье, госдума рф