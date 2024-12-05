https://ria.ru/20241205/magniy-1788966252.html

Для здоровых костей и крепких нервов: как правильно принимать магний

Как правильно принимать магний: сколько, в какое время суток, инструкция

Для здоровых костей и крепких нервов: как правильно принимать магний

Постоянный стресс, хроническая усталость, недосып и депрессия могут свидетельствовать о нехватке магния в организме. Восполнить его недостаток можно с помощью... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:23

2024-12-05T13:23

2024-12-05T13:23

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Постоянный стресс, хроническая усталость, недосып и депрессия могут свидетельствовать о нехватке магния в организме. Восполнить его недостаток можно с помощью полезных продуктов и лекарственных препаратов. Как правильно принимать магний без вреда для организма, в какое время суток он лучше усваивается: утром или вечером, и сколько миллиграмм нужно взрослому человеку и ребенку в сутки. Как долго должен длиться курс приема магния и витамина В6 в таблетках - инструкция по применению, – в материале РИА Новости. МагнийВпервые магний получили 1695 году из минеральной воды. Он продавался в аптеках и назывался эпсомской солью (сульфат магния). Средство использовали при проблемах с пищеварением. На сегодняшний день известно, что магний является одним из самых распространенных природных элементов и находится на четвертом месте по уровню содержания в организме после натрия, калия и кальция. Он активизирует ферменты, отвечает за функции работы сердца и нервной системы, а также является важнейшим компонентом костной ткани.Польза магнияВ организме человека магний участвует более чем в 300 биохимических реакциях. Уровень макроэлемента влияет на нормальную работу нервной системы, развитие костно-мышечного скелета, энергообмен. Он участвует в выработке коллагена и минерализации костной ткани. Прочность костей в большей мере зависит от магния, чем от кальция.Минерал крайне важен для нормального сердечного ритма, при дефиците магния не может полноценно функционировать иммунная система.В работе нервной системы он участвует в процессе торможения. Также необходим для расширения сосудов и снижения артериального давления. Этим объясняется эффективность капельниц с магнезией при гипертоническом кризе, которую часто используют врачи скорой помощи.Магний тесно взаимосвязан с мелатонином, который отвечает за режим сна и бодрствования, соответственно если человек плохо спит, то одна из причин - это дефицитДля мужчинМагний принимает участие в формировании мышечного рельефа. Также он препятствует накоплению молочной кислоты в мышцах при активных тренировках и наращивании массы. Стимулирует выработку тестостерона - мужского полового гормона, влияет на подвижность сперматозоидов и повышает либидо.Для женщинОбмен магния тесно связан с выработкой эстрогенов (женских половых гормонов). Поэтому если женщина страдает предменструальным синдромом или очень тяжело переносит климакс, то восполнение дефицита магния позволяет сгладить болевые ощущения в груди и матке.Особенное влияние элемент оказывает на женский организм во время беременности. Снижает вероятность токсикоза, отеков, выкидыша в первом триместре беременности. Уменьшает вероятность преждевременных родов, осложнений при естественных родах, препятствует расхождению и разрыву тазового кольца.Нормы потребленияПо данным ФГБУН “ФИЦ питания и биотехнологии”, физиологическая потребность в магнии у взрослых составляет не более 420 мг в сутки. У детей - от 55 до 400 мг в сутки в зависимости от возраста.Но постоянный прием магния извне может превысить суточную норму, т.к. минерал усваивается не только из пищи, но и обладает таким свойством как рециркуляция.Ряд органов (слюнные железы, желудок, печень, толстый и тонкий кишечник) позволяют минералу повторно всасываться в пищеварительном тракте. Организм таким способом получает дополнительное количество магния, даже если рацион ограничен.Как правильно принимать магнийПрием магния зависит от формы препарата, дозировки и особенностей организма. Минерал стоит вводить постепенно и дробить суточную норму на несколько частей (два-три раза в день). Если при приеме магния возникают проблемы с работой кишечника, то стоит попробовать другие формы или уменьшить дозировку. Для уменьшения побочных эффектов желательно пить его непосредственно перед или во время еды.ДозировкаСуточная потребность зависит не только от возраста, но и от пола, состояния здоровья, физической активности.У спортсменов и беременных женщин потребность в магнии повышается.Суточная норма магния для детей и подростковСуточная норма магния для подростков и взрослыхВ какой формеФормы выпуска отличаются друг от друга содержанием солей и биологической усвояемостью. Например, недорогой оксид магния обладает низкой усвояемостью и скорее вызывает слабительный эффект, чем восполняет недостаток элемента в организме.Условно магний подразделяют на четыре вида:Нерастворимые солиОксид магния назначается в качестве слабительного при склонности к запорам. Возместить нехватку такой формой магния не получится, т.к. он отличается пониженной биодоступностью.Растворимые солиМагния сульфат обычно используют в инъекциях. Например, для снижения давления.Хлорид магния способен попадать в организм через кожу, поэтому его применяют в специальных ваннах - процедура называется бальнеотерапия, используют в средствах для наружного применения: масла, спреи, соли. Они обладают успокаивающим свойством и снимают тревожность.Органические растворимые солиМагний цитрат - простая форма, оптимальная для профилактического приема. Имеет высокий уровень биологической усвояемости.Магния малат - магниевая соль яблочной кислоты. Участвует в цикле образования энергии. Подходит при быстрой утомляемости организма и для снижения чувствительности мышц.ХелатыХелатные формы на основе аминокислот (глицинат, таурат) имеют более высокую биологическую усвояемость.Орорат магния - это сочетание магния и витамина B13 и оротовой кислоты. Хорошо себя зарекомендовал при сердечной недостаточности и синдромах стенокардии."Для восполнения дефицита магния лучше использовать именно органические формы солей магния, - отмечает врач кардиолог Ирина Бычкова. - Это могут быть лактат, оротат, глицинат, аскорбинат, цитрат магния. Многие из них представлены в виде пищевых добавок. Я и многие мои коллеги не назначаем БАД, т.к. это не лекарство, а добавка, которая не проходила проверок качества. Из лекарственных препаратов чаще всего рекомендую "Магнерот" (оротат магния), если нужен комбинированный препарат с калием - "Панангин" (аспарагинат магния, калия), "Магне В6" (лактат магния)".Выбор препаратаСамый простой вариант восполнить дефицит магния - принимать таблетки с этим макроэлементом. Наиболее популярные формы - хелатные (соединения с аминокислотами) и растворимые соли. Среди них:Глицинат магния (объединен с аминокислотой глицином). В этой форме он содержится в продуктах питания, хорошо усваивается организмом и не вызывает побочных эффектов. Известен своим положительным действием на нервную систему: уменьшает депрессию, тревожность, улучшает память.Таурат магния (соединение с аминокислотой таурином). Благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему, повышает чувствительность клеток к инсулину.Магний малат (магний+яблочная кислота) - чаще всего встречается в магазинах со спортивным питанием. В сочетании с яблочной кислотой снимает мышечные боли, стимулирует выработку энергии.Треонат магния (магниевая соль L-треониновой кислоты). Эта форма магния способна преодолевать физиологический барьер между кровеносной и нервной системой и повышать концентрацию магния в мозге. Положительно действует на когнитивные функции.Оротат магния (магний+оротовая кислота). Уступает по биодоступности глицинату и таурату, благотворно действует на сердечную мышцу, полезна при сердечной недостаточности и стенокардии.Хлорид магния добавляют в ванну или наносят на тело в виде магниевого масла. Эффективно справляется с мышечными болями и спазмами, улучшает сон, оказывает противовоспалительное действие.До или после еды, в какое время сутокОптимально употреблять магний за 1-1,5 часа до сна в одно и тоже время перед или во время еды.Побочные эффекты и противопоказанияПобочные эффекты могут заключаться в гипермагниемии. Если перестараться с употреблением БАД с содержанием магния, то можно получить переизбыток элемента в организме, т.к. он имеет свойство накапливаться в органах. В первую очередь избыток сказывается на нервной системе. Также может вызвать серьезные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, отразиться на состоянии мышц (паралич, мышечная слабость).ПризнакиПри концентрации магния в крови более 2 ммоль/л появляются первые признаки гипермагниемии.В первую очередь симптомы могут проявляться исчезновением коленных рефлексов и онемением лицевых мышц. Человек может испытывать сонливость, возникает заторможенность реакций, ухудшается память, снижается кровяное давление, что может вызывать головокружение и помутнение в глазах. Со стороны ЖКТ ощущается тяжесть в желудке, дискомфорт, тошнота, рвота, запоры.ПричиныПереизбыток магния встречается достаточно редко, как правило, это является следствием какой-либо патологии:ПоследствияВ первую очередь гипермагниемия оказывает воздействие на нервную систему, вызывая паралич и угнетение мышечной системы.Из-за подавления дыхательной мускулатуры нарушается ритм дыхания, что может спровоцировать его остановку.Замедление сердечных импульсов может привести к сердечной аритмии и асистолии.К противопоказаниям относятся:С какого возраста можно приниматьПо назначению врача магний можно принимать детям от одного года при массе тела более 10 кг. Лечение следует прекратить сразу же после нормализации концентрации магния в крови.Как лучше усваивается магнийУсваиваемость минерала происходит во всем отделе кишечника и составляет максимум треть от поступающего в организм. Т.е. если человек получит 300 мг магния с пищей, то в организме адсорбируется только 100 мг.Также стоит учесть, что на всасываемость магния влияет прием алкоголя, жирной пищи, кофе и высокобелковых продуктов, т.к. образуются труднорастворимые соединения.Если принимать магний в форме таблеток, лучше всего это делать после еды, запивая большим количеством воды.Совместимость с другими витаминами и минераламиМагний хорошо сочетается с кальцием, витаминами Д, В6. Не стоит принимать его вместе с витаминами В1, Е, марганцем и фосфором.Активное участие в метаболизме магний принимает совместно с витаминами Д и В6. Всасывание и усвоение этих веществ зависит друг от друга. Если у человека имеется нехватка витамина Д, то скорее всего есть и дефицит магния, и наоборот. Витамин В6 улучшает усвояемость магния и препятствует быстрому выведению его из организма.Также для лучшего усвоения необходимо соблюдать баланс поступления в организм кальция и магния (примерно 2 к 1 соответственно). Большое количество кальция в рационе при недостатке магния “загрязняет” организм. Кальций не усваивается и откладывается в суставах или образует камни в почках. При диете с повышенным содержанием кальция необходимо включать продукты с магнием.Советы экспертовОб основных правилах профилактики дефицита магния в организме рассказала врач-кардиолог Ирина Бычкова."Здоровым людям в первую очередь стоит обратить внимание на свое питание. Добавить в рацион продукты, богатые магнием. Это лучшая профилактика. Принимать БАД без каких-либо жалоб и симптомов не стоит. Из продуктов добавить в рацион: тыквенные семечки, орехи, какао, пшеничные отруби, гречневую и овсяную крупы, бананы.Также рекомендовала бы обратить внимание на содержание магния в крови тем, кто принимает по роду своих хронических заболеваний лекарства, которые приводят к гипомагниемии. К таким препаратам относятся блокаторы протонной помпы ("Омепразол", "Пантопразол" и тд.), диуретики (мочегонные), бета-адреноагонисты ("Фенотерол", "Сальбутамол", "Теофиллин"), химиотерапевтические препараты.Если человек правильно, сбалансированно, рационально питается, то скорее всего у него не будет проблем с нехваткой магния. Чаще всего рекомендую своим пациентам обратить внимание на DASH- диету. Это рацион питания, в котором используются продукты богатые калием, магнием, омегой 3. Хорошо нормализует артериальное давление, снижает холестерин, насыщает полезными микроэлементами.В то же время, если кто-то злоупотребляет алкоголем, мочегонными средствами (вымывают электролиты), фастфудом, ест мало овощей, фруктов, клетчатки, то это приведет к появлению симптомов дефицита макроэлемента".

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, здоровье - общество, витамины, здоровый образ жизни (зож)