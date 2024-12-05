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Лукашенко и Путин обсудят концепцию безопасности СГ - РИА Новости, 05.12.2024
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11:03 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/lukashenko-1987475698.html
Лукашенко и Путин обсудят концепцию безопасности СГ
Лукашенко и Путин обсудят концепцию безопасности СГ - РИА Новости, 05.12.2024
Лукашенко и Путин обсудят концепцию безопасности СГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства (CГ) 6 декабря в Минске... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:03
2024-12-05T11:03
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россия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства (CГ) 6 декабря в Минске рассмотрят подготовленную концепцию безопасности СГ, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Участники заседания рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, подготовленную концепцию безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении. Кроме того, повестка предстоящего мероприятия включает вопросы в таких сферах, как цифровизация, энергетика, защита прав потребителей, связь и информатизация, создание объединенного рынка электроэнергии. "Будет рассмотрен вопрос об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Примечательно, что заседание пройдет накануне 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства", - отмечается в публикации.
https://ria.ru/20241205/putin-1987475537.html
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в мире, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко и Путин обсудят концепцию безопасности СГ

Лукашенко и Путин 6 декабря рассмотрят концепцию безопасности СГ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства (CГ) 6 декабря в Минске рассмотрят подготовленную концепцию безопасности СГ, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Участники заседания рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, подготовленную концепцию безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении.
Кроме того, повестка предстоящего мероприятия включает вопросы в таких сферах, как цифровизация, энергетика, защита прав потребителей, связь и информатизация, создание объединенного рынка электроэнергии. "Будет рассмотрен вопрос об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Примечательно, что заседание пройдет накануне 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства", - отмечается в публикации.
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