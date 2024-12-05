https://ria.ru/20241205/lukashenko-1987475698.html

Лукашенко и Путин обсудят концепцию безопасности СГ

Лукашенко и Путин обсудят концепцию безопасности СГ - РИА Новости, 05.12.2024

Лукашенко и Путин обсудят концепцию безопасности СГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства (CГ) 6 декабря в Минске... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:03

2024-12-05T11:03

2024-12-05T11:03

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белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства (CГ) 6 декабря в Минске рассмотрят подготовленную концепцию безопасности СГ, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Участники заседания рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, подготовленную концепцию безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении. Кроме того, повестка предстоящего мероприятия включает вопросы в таких сферах, как цифровизация, энергетика, защита прав потребителей, связь и информатизация, создание объединенного рынка электроэнергии. "Будет рассмотрен вопрос об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Примечательно, что заседание пройдет накануне 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства", - отмечается в публикации.

https://ria.ru/20241205/putin-1987475537.html

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в мире, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин