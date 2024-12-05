https://ria.ru/20241205/lavrov-1987546181.html
Лавров прокомментировал мирные инициативы по Украине
Лавров прокомментировал мирные инициативы по Украине - РИА Новости, 05.12.2024
Лавров прокомментировал мирные инициативы по Украине
Любые выдвигаемые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать как вопросы безопасности, так и проблемы, связанные с соблюдением прав человека,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:39
2024-12-05T15:39
2024-12-05T15:39
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ВАЛЛЕТТА, 5 дек – РИА Новости. Любые выдвигаемые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать как вопросы безопасности, так и проблемы, связанные с соблюдением прав человека, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Все те инициативы, которые выдвигают наши партнеры на разных континентах, с добрыми намерениями, которые нацелены на поиск политического решения; конечно, они обязаны учитывать проблему и обеспечения интересов в сфере безопасности каждой страны и, безусловно, проблему уважения прав человека", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ. Как подчеркнул Лавров, у России нет надежд на западные организации в этом вопросе, поэтому Москва говорит о необходимости укрепления безопасности в евразийском контексте "на всем нашем континенте".
https://ria.ru/20241031/ukraina-1981150892.html
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Россия, Москва, Сергей Лавров, ОБСЕ, В мире, Украина
Лавров прокомментировал мирные инициативы по Украине
Лавров заявил, что мирные инициативы по Украине должны учитывать безопасность