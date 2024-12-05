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Лавров прокомментировал заявления отправить на Украину иностранных военных - РИА Новости, 05.12.2024
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15:29 05.12.2024 (обновлено: 15:34 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987543482.html
Лавров прокомментировал заявления отправить на Украину иностранных военных
Лавров прокомментировал заявления отправить на Украину иностранных военных - РИА Новости, 05.12.2024
Лавров прокомментировал заявления отправить на Украину иностранных военных
Фантазии об отправке иностранных войск на Украину только усугубляют положение, деятели, которые "с такими идеями носятся", не хотят слышать предостережения,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:29
2024-12-05T15:34
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сергей лавров
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ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. Фантазии об отправке иностранных войск на Украину только усугубляют положение, деятели, которые "с такими идеями носятся", не хотят слышать предостережения, которые неоднократно озвучивал президент России Владимир Путин, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Я считаю, что все эти фантазии, они только усугубляют положение и показывают, что деятели, которые с такими идеями носятся, они упорно предпочитают не слышать очень четкие предостережения, которые президент Путин неоднократно публично делал", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания СМИД ОБСЕ.
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В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, Сергей Лавров, ОБСЕ
Лавров прокомментировал заявления отправить на Украину иностранных военных

Лавров заявил, что идеи отправить на Украину иностранных военных все усугубляют

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. Фантазии об отправке иностранных войск на Украину только усугубляют положение, деятели, которые "с такими идеями носятся", не хотят слышать предостережения, которые неоднократно озвучивал президент России Владимир Путин, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я считаю, что все эти фантазии, они только усугубляют положение и показывают, что деятели, которые с такими идеями носятся, они упорно предпочитают не слышать очень четкие предостережения, которые президент Путин неоднократно публично делал", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания СМИД ОБСЕ.
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В миреУкраинаВладимир ПутинРоссияСергей ЛавровОБСЕ
 
 
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