https://ria.ru/20241205/kurily-1987445683.html

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 05.12.2024

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в четверг у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T06:27

2024-12-05T06:27

2024-12-05T06:27

охотское море

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в четверг у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 5 декабря в 12.23 (04.23 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 184 километрах западнее необитаемого курильского острова Онекотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 380 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, в населенных пунктах островов землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20241204/kamchatka-1987215222.html

охотское море

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

охотское море, происшествия