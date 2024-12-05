https://ria.ru/20241205/kurily-1987445683.html
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 05.12.2024
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в четверг у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T06:27
2024-12-05T06:27
2024-12-05T06:27
охотское море
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в четверг у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 5 декабря в 12.23 (04.23 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 184 километрах западнее необитаемого курильского острова Онекотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 380 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, в населенных пунктах островов землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20241204/kamchatka-1987215222.html
охотское море
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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охотское море, происшествия
Охотское море, Происшествия
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0