https://ria.ru/20241205/kuban-1987519699.html

Эвакуаторщиков Кубани обяжут делиться с водителями видео перемещения авто

Эвакуаторщиков Кубани обяжут делиться с водителями видео перемещения авто - РИА Новости, 05.12.2024

Эвакуаторщиков Кубани обяжут делиться с водителями видео перемещения авто

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли в первом чтении законопроект, согласно которому эвакуаторщиков могут обязать делиться с... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:27

2024-12-05T14:27

2024-12-05T14:27

краснодарский край

краснодарский край

авто

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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли в первом чтении законопроект, согласно которому эвакуаторщиков могут обязать делиться с автомобилистами видео перемещения их машин, сообщили в пресс-службе парламента. "Поправками в региональный закон предлагается определить, что деятельность по эвакуации задержанных автомобилей на спецстоянки по тарифам, установленным краевым департаментом госрегулирования, их хранению и возврату будет осуществляться специализированным государственным учреждением Краснодарского края, наделенным соответствующими функциями. Таковым является ГКУ Краснодарского края "Центр организации дорожного движения". Документ предусматривает и возможность ознакомления автовладельцев с видео эвакуации их машин", - говорится в сообщении. Кубанские депутаты приняли закон в первом чтении. "Довольно сильно сказывается также неорганизованность и несознательность части водителей, живущих по принципу "езжу, как хочу, паркуюсь, где хочу". Большинство наших водителей и автовладельцев - грамотные и дисциплинированные люди. Но в отношении тех, кто создает на дорогах пробки и аварийные ситуации и систематически нарушает правила дорожного движения, должны приниматься решительные меры. Уверен, предложенные в краевой закон изменения позволят навести порядок на дорогах краевого центра и других крупных городов региона", - прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20241127/kuban-1986081682.html

краснодарский край

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краснодарский край, авто