https://ria.ru/20241205/kuban-1987428700.html
На Кубани с 2025 года полностью запретят иностранную рабочую силу
На Кубани с 2025 года полностью запретят иностранную рабочую силу - РИА Новости, 05.12.2024
На Кубани с 2025 года полностью запретят иностранную рабочую силу
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о полном запрете иностранной рабочей силы в крае с 2025 года, при этом для устранения кадрового дефицита он... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T00:00
2024-12-05T00:00
2024-12-05T00:00
краснодарский край
вениамин кондратьев
общество
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о полном запрете иностранной рабочей силы в крае с 2025 года, при этом для устранения кадрового дефицита он предложил работодателям сотрудничество со студентами. "Сегодня в экономике края все отрасли маржинальные. Если говорить про строительную сферу, то сейчас можно привлекать 50 процентов иностранных кадров. В остальных сферах запрет действует с начала этого года. Со следующего – полностью запретим иностранную рабочую силу. В Краснодарском крае при поступлении в колледж конкурс до 6 человек на место, а выпускники на рынке труда никому не нужны. Руководителям предприятий надо изменить подход. Перестать ждать пока придут к ним и самим идти к студентам. Стипендию платить, чтобы после окончания колледжа получить работника. Это борьба за кадры", – сказал Кондратьев в ходе прямой линии с жителями Кубани. По данным властей, на Кубани развивают сотрудничество техникумов и предприятий-партнеров. На базе профессиональных образовательных организаций региона работают шесть кластеров федерального проекта "Профессионалитет": сельское хозяйство, информационные технологии, туризм и сфера услуг, искусство и креативная индустрия. Еще три– в сфере строительства, машиностроения и педагогики – откроются в следующем году. Здесь студенты обучаются по практико-ориентированным программам, разработанным совместно с работодателями. В Краснодарском крае в списке наиболее востребованных остаются инженеры, механики, слесари, агрономы, повара, бетонщики, трактористы, электромонтеры, сварщики и швеи, добавляют в администрации региона.
https://ria.ru/20231227/defitsit-1918562693.html
https://ria.ru/20241203/migranty-1987148052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вениамин кондратьев, общество
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Общество
На Кубани с 2025 года полностью запретят иностранную рабочую силу
Губернатор Кондратьев: на Кубани с 2025 года запретят иностранную рабочую силу
КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о полном запрете иностранной рабочей силы в крае с 2025 года, при этом для устранения кадрового дефицита он предложил работодателям сотрудничество со студентами.
"Сегодня в экономике края все отрасли маржинальные. Если говорить про строительную сферу, то сейчас можно привлекать 50 процентов иностранных кадров. В остальных сферах запрет действует с начала этого года. Со следующего – полностью запретим иностранную рабочую силу. В Краснодарском крае
при поступлении в колледж конкурс до 6 человек на место, а выпускники на рынке труда никому не нужны. Руководителям предприятий надо изменить подход. Перестать ждать пока придут к ним и самим идти к студентам. Стипендию платить, чтобы после окончания колледжа получить работника. Это борьба за кадры", – сказал Кондратьев
в ходе прямой линии с жителями Кубани.
По данным властей, на Кубани развивают сотрудничество техникумов и предприятий-партнеров. На базе профессиональных образовательных организаций региона работают шесть кластеров федерального проекта "Профессионалитет": сельское хозяйство, информационные технологии, туризм и сфера услуг, искусство и креативная индустрия. Еще три– в сфере строительства, машиностроения и педагогики – откроются в следующем году. Здесь студенты обучаются по практико-ориентированным программам, разработанным совместно с работодателями.
В Краснодарском крае в списке наиболее востребованных остаются инженеры, механики, слесари, агрономы, повара, бетонщики, трактористы, электромонтеры, сварщики и швеи, добавляют в администрации региона.