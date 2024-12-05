https://ria.ru/20241205/krym-1987539004.html

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 05.12.2024

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:19

2024-12-05T15:19

2024-12-05T15:19

крымский мост

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение автотранспорта по мосту перекрыли в 14.00 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Причины введения ограничений не называются.

https://ria.ru/20241203/most-1987198841.html

симферополь

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крымский мост, происшествия, симферополь