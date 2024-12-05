Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали, что станет прочной основой для мира на Украине - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:51 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/krym-1987447235.html
В Крыму рассказали, что станет прочной основой для мира на Украине
В Крыму рассказали, что станет прочной основой для мира на Украине - РИА Новости, 05.12.2024
В Крыму рассказали, что станет прочной основой для мира на Украине
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что внеблоковый статус и демилитаризация Украины являются прочной основой для... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T06:51
2024-12-05T06:51
в мире
украина
россия
сша
заур смирнов
дональд трамп
ричард гренелл
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что внеблоковый статус и демилитаризация Украины являются прочной основой для установления мира на Украине и должны быть базовыми в плане новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса - демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию для России, что Киев не вступит в НАТО. "Внеблоковый статус Украины и ее демилитаризация являются прочной основой, которая способна обеспечить безопасность как для Европы, так и для самого Киева. Именно это должно лечь в основу плана Трампа", - сказал Смирнов. При этом, по его мнению, заморозка украинского конфликта не приведет стороны к полноценному миру, а лишь создаст потенциальную угрозу для расползания конфликта по всей Европе в недалеком будущем. "Что касается санкций, то они не могут быть предметом торга с Россией, поскольку наша страна ясно продемонстрировала всему миру свою экономическую и финансовую независимость", - подчеркнул Смирнов. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982880528.html
https://ria.ru/20241110/krym-1982897812.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, заур смирнов, дональд трамп, ричард гренелл, нато
В мире, Украина, Россия, США, Заур Смирнов, Дональд Трамп, Ричард Гренелл, НАТО
В Крыму рассказали, что станет прочной основой для мира на Украине

Глава крымской миссии Смирнов назвал внеблоковый статус Украины основой для мира

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что внеблоковый статус и демилитаризация Украины являются прочной основой для установления мира на Украине и должны быть базовыми в плане новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса - демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию для России, что Киев не вступит в НАТО.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Офис Трампа отреагировал на слова советника республиканцев о Крыме
9 ноября, 23:38
"Внеблоковый статус Украины и ее демилитаризация являются прочной основой, которая способна обеспечить безопасность как для Европы, так и для самого Киева. Именно это должно лечь в основу плана Трампа", - сказал Смирнов.
При этом, по его мнению, заморозка украинского конфликта не приведет стороны к полноценному миру, а лишь создаст потенциальную угрозу для расползания конфликта по всей Европе в недалеком будущем.
"Что касается санкций, то они не могут быть предметом торга с Россией, поскольку наша страна ясно продемонстрировала всему миру свою экономическую и финансовую независимость", - подчеркнул Смирнов.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
В Крыму прокомментировали слова советника Трампа о возвращении полуострова
10 ноября, 07:49
 
В миреУкраинаРоссияСШАЗаур СмирновДональд ТрампРичард ГренеллНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала