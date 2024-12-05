https://ria.ru/20241205/krym-1987447235.html

В Крыму рассказали, что станет прочной основой для мира на Украине

В Крыму рассказали, что станет прочной основой для мира на Украине - РИА Новости, 05.12.2024

В Крыму рассказали, что станет прочной основой для мира на Украине

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что внеблоковый статус и демилитаризация Украины являются прочной основой для... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T06:51

2024-12-05T06:51

2024-12-05T06:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что внеблоковый статус и демилитаризация Украины являются прочной основой для установления мира на Украине и должны быть базовыми в плане новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса - демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию для России, что Киев не вступит в НАТО. "Внеблоковый статус Украины и ее демилитаризация являются прочной основой, которая способна обеспечить безопасность как для Европы, так и для самого Киева. Именно это должно лечь в основу плана Трампа", - сказал Смирнов. При этом, по его мнению, заморозка украинского конфликта не приведет стороны к полноценному миру, а лишь создаст потенциальную угрозу для расползания конфликта по всей Европе в недалеком будущем. "Что касается санкций, то они не могут быть предметом торга с Россией, поскольку наша страна ясно продемонстрировала всему миру свою экономическую и финансовую независимость", - подчеркнул Смирнов. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982880528.html

https://ria.ru/20241110/krym-1982897812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, заур смирнов, дональд трамп, ричард гренелл, нато