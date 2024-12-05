https://ria.ru/20241205/kreml-1987505763.html

В Кремле не стали комментировать заявления Кадырова

В Кремле не стали комментировать заявления Кадырова - РИА Новости, 05.12.2024

В Кремле не стали комментировать заявления Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев о необходимости давать оценку заявлениям главы Чечни Рамзана Кадырова. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:28

2024-12-05T13:28

2024-12-05T17:23

россия

рамзан кадыров

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

политика

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев о необходимости давать оценку заявлениям главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров в среду прибыл на прямую линию с жителями республики с 12 украинскими пленными и предложил одному из них умереть героем на войне, но тот отказался. Кадыров также раскритиковал руководителей МВД и Следственного комитета из-за дела чеченского подростка Муслима Мурдиева. "Я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если (СК и МВД. — Прим. ред.) посчитают необходимым давать оценки, они дадут оценку. Ну здесь я не хотел бы ничего комментировать", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов дать оценку словам Кадырова.

https://ria.ru/20241205/kadyrov--1987442899.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, рамзан кадыров, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), политика