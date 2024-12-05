Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не стали комментировать заявления Кадырова - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 05.12.2024 (обновлено: 17:23 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/kreml-1987505763.html
В Кремле не стали комментировать заявления Кадырова
В Кремле не стали комментировать заявления Кадырова - РИА Новости, 05.12.2024
В Кремле не стали комментировать заявления Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев о необходимости давать оценку заявлениям главы Чечни Рамзана Кадырова. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:28
2024-12-05T17:23
россия
рамзан кадыров
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867913_0:100:3232:1918_1920x0_80_0_0_690522c604fca1b68396c90b73d98aee.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев о необходимости давать оценку заявлениям главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров в среду прибыл на прямую линию с жителями республики с 12 украинскими пленными и предложил одному из них умереть героем на войне, но тот отказался. Кадыров также раскритиковал руководителей МВД и Следственного комитета из-за дела чеченского подростка Муслима Мурдиева. "Я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если (СК и МВД. — Прим. ред.) посчитают необходимым давать оценки, они дадут оценку. Ну здесь я не хотел бы ничего комментировать", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов дать оценку словам Кадырова.
https://ria.ru/20241205/kadyrov--1987442899.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56542073b7434579ff72a0d10dfb3aa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рамзан кадыров, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), политика
Россия, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Политика
В Кремле не стали комментировать заявления Кадырова

Песков отказался давать оценку заявлениям Кадырова

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев о необходимости давать оценку заявлениям главы Чечни Рамзана Кадырова.
Кадыров в среду прибыл на прямую линию с жителями республики с 12 украинскими пленными и предложил одному из них умереть героем на войне, но тот отказался. Кадыров также раскритиковал руководителей МВД и Следственного комитета из-за дела чеченского подростка Муслима Мурдиева.
"Я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если (СК и МВД. — Прим. ред.) посчитают необходимым давать оценки, они дадут оценку. Ну здесь я не хотел бы ничего комментировать", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов дать оценку словам Кадырова.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Кадыров раскритиковал глав СК и МВД из-за дела 13-летнего подростка
Вчера, 05:25
 
РоссияРамзан КадыровДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала