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"Долгожданный крах": в США сделали заявление об СВО - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/krakh-1987573629.html
"Долгожданный крах": в США сделали заявление об СВО
"Долгожданный крах": в США сделали заявление об СВО - РИА Новости, 05.12.2024
"Долгожданный крах": в США сделали заявление об СВО
Украинцы начали осознавать, что их настигает давно ожидаемый крах в зоне СВО, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:09
2024-12-05T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
курская область
владимир зеленский
скотт риттер
юрий корольчук
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украинцы начали осознавать, что их настигает давно ожидаемый крах в зоне СВО, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."ВСУ разваливаются на части прямо сейчас, &lt;…&gt; это долгожданный крах, и он происходит ускоренными темпами. Украинцы начинают сдаваться в плен в таком количестве, какого еще не бывало", — утверждает аналитик.По словам Риттера, на Украине боятся российской армии и находятся в отчаянии из-за происходящего в зоне конфликта. Неудачи украинских войск на фронте и проблемы с энергообеспечением могут привести к возобновлению оттока населения, считает он."Это не я говорю, а все аналитики: минимум пять миллионов украинцев покинут Украину в ближайшее время, потому что они не могут выжить, ведь тепла нет и не будет. Они будут бежать в Европу — происходит новый кризис беженцев", — предупредил экс-разведчик.Владимир Зеленский 25 сентября в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявлял, что все украинские теплоэлектростанции уничтожены.В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.ВС России наносят удары по объектам энергетики Украины, связанным с выработкой энергии для производства вооружения и боеприпасов, используемых ВСУ для боевых действий, в том числе для обстрелов мирных российских городов и других населенных пунктов, нападения на Курскую область, других террористических вылазок. Впервые такие удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987489097.html
https://ria.ru/20241205/voyska-1987496926.html
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в мире, украина, европа, курская область, владимир зеленский, скотт риттер, юрий корольчук, вооруженные силы украины, оон, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Курская область, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Юрий Корольчук, Вооруженные силы Украины, ООН, Совет национальной безопасности и обороны Украины
"Долгожданный крах": в США сделали заявление об СВО

Экс-разведчик Риттер: Украину ждет долгожданный крах

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украинцы начали осознавать, что их настигает давно ожидаемый крах в зоне СВО, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"ВСУ разваливаются на части прямо сейчас, <…> это долгожданный крах, и он происходит ускоренными темпами. Украинцы начинают сдаваться в плен в таком количестве, какого еще не бывало", — утверждает аналитик.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
На Западе сделали неутешительный прогноз об Украине
Вчера, 11:56
По словам Риттера, на Украине боятся российской армии и находятся в отчаянии из-за происходящего в зоне конфликта. Неудачи украинских войск на фронте и проблемы с энергообеспечением могут привести к возобновлению оттока населения, считает он.
"Это не я говорю, а все аналитики: минимум пять миллионов украинцев покинут Украину в ближайшее время, потому что они не могут выжить, ведь тепла нет и не будет. Они будут бежать в Европу — происходит новый кризис беженцев", — предупредил экс-разведчик.
Владимир Зеленский 25 сентября в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявлял, что все украинские теплоэлектростанции уничтожены.
В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
ВС России наносят удары по объектам энергетики Украины, связанным с выработкой энергии для производства вооружения и боеприпасов, используемых ВСУ для боевых действий, в том числе для обстрелов мирных российских городов и других населенных пунктов, нападения на Курскую область, других террористических вылазок. Впервые такие удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Две недели". В США сделали заявление о британских войсках на Украине
Вчера, 12:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаКурская областьВладимир ЗеленскийСкотт РиттерЮрий КорольчукВооруженные силы УкраиныООНСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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