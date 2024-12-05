https://ria.ru/20241205/kovalkov-1987501760.html

Умер врач-диетолог Алексей Ковальков

Умер врач-диетолог Алексей Ковальков - РИА Новости, 05.12.2024

Умер врач-диетолог Алексей Ковальков

Известный врач-диетолог, ведущий программ "Семейный размер" и "Еда по правилам и без" на телеканале Dомашний Алексей Ковальков умер в возрасте 62 лет, сообщила... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:57

2024-12-05T12:57

2024-12-05T16:00

общество

россия

алексей ковальков

анастасия мыскина

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Известный врач-диетолог, ведущий программ "Семейный размер" и "Еда по правилам и без" на телеканале Dомашний Алексей Ковальков умер в возрасте 62 лет, сообщила РИА Новости пресс-служба телеканала. "Ушел из жизни известный врач-диетолог Алексей Ковальков. Алексей Владимирович Ковальков — доктор медицинских наук, профессор, руководитель Клиники коррекции веса, ведущий специалист России по лечению ожирения, автор множества научных статей и популярных книг", — говорится в заявлении. В 2011-2012 годах Ковальков вместе с Анастасией Мыскиной и Вадимом Тихомировым на телеканале Dомашний вел популярную программу "Семейный размер". В 2012-м он стал ведущим еще одного шоу — "Еда по правилам и без". Среди его клиентов было много знаменитостей. Ковальков был противником всех диет, так как считал, что они не учат нас пищевому поведению и помогают похудеть лишь временно. Как отметили в пресс-службе телеканала, он был невероятно работоспособным и принципиальным человеком, который не терпел фальши и открыто критиковал "инста-диетологов" и нутрициологов. "Хотел, чтобы о нем говорили — "это народный диетолог", — говорится в сообщении. Последние три года Ковальков боролся с тяжелой болезнью. Помимо работы в клинике, он регулярно проводил семинары и тренинги, вел свой канал в интернете. Последнее видео он выложил 13 ноября. Профессору было 62 года, уточнили в пресс-службе.

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общество, россия, алексей ковальков, анастасия мыскина