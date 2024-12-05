https://ria.ru/20241205/kolodets-1987623572.html

В Таиланде китаец провел трое суток в заброшенном колодце

В Таиланде китаец провел трое суток в заброшенном колодце - РИА Новости, 05.12.2024

В Таиланде китаец провел трое суток в заброшенном колодце

Гражданин КНР упал в Таиланде в заброшенный пересохший колодец и провел на глубине 12 метров трое суток, так как его крики о помощи были приняты местным... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T23:35

2024-12-05T23:35

2024-12-05T23:35

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БАНГКОК, 5 дек – РИА Новости. Гражданин КНР упал в Таиланде в заброшенный пересохший колодец и провел на глубине 12 метров трое суток, так как его крики о помощи были приняты местным населением за ночные стоны привидения, сообщает таиландский телеканал "Тхаи Рат ТВ". "Двадцатидвухлетний гражданин КНР, по неизвестной причине находившийся в одиночестве в лесу в малонаселенной зоне неподалеку от границы Таиланда и Мьянмы, у города Месот в провинции Так, случайно упал в 12-метровый высохший колодец, оставшийся на месте давно покинутого поселения. Это произошло 21 ноября", - говорится в сообщении. При падении он получил травмы средней тяжести, которые не позволяли ему попытаться самостоятельно вылезти из колодца. Китаец начал звать на помощь по-китайски. В расположенной неподалеку тайской деревне его крики были слышны, особенно по ночам, но жители деревни не знали китайского и не понимали, кто и что именно кричит. Они приняли доносящиеся из леса звуки, искаженные колодцем, за вопли и стоны привидения, тем более раздавались они не постоянно, а как по часам, примерно раз в час, сообщает телеканал. Никто из жителей деревни не набрался смелости пойти в лес и найти источник звуков. Китаец провел трое суток на дне колодца без еды и воды. У него были часы, и, чтобы сохранить силы, он громко звал на помощь один раз каждый час. По прошествии трех дней, 24 ноября, кто-то из местных жителей все-таки сообщил о происходящем в тревожные службы провинции. Спасатели и полицейские прибыли в деревню, чтобы обследовать лес, из которого раздаются непонятные звуки, и обнаружили колодец. Упавший в него гражданин КНР был жив, но ослаблен тремя днями без пищи и воды. Пострадавшего подняли со дна колодца и доставили в ближайшую больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Ему был предоставлен переводчик, через которого он объяснил, что с ним произошло. Однако он так и не смог внятно объяснить таиландским властям, как он оказался в одиночестве в лесу на таиландско-мьянманской границе, заключило "Тхаи Рат ТВ".

https://ria.ru/20240906/shkolnik-1971017437.html

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в мире, китай, таиланд, мьянма