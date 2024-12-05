Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде китаец провел трое суток в заброшенном колодце - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/kolodets-1987623572.html
В Таиланде китаец провел трое суток в заброшенном колодце
В Таиланде китаец провел трое суток в заброшенном колодце - РИА Новости, 05.12.2024
В Таиланде китаец провел трое суток в заброшенном колодце
Гражданин КНР упал в Таиланде в заброшенный пересохший колодец и провел на глубине 12 метров трое суток, так как его крики о помощи были приняты местным... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:35
2024-12-05T23:35
в мире
китай
таиланд
мьянма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96395/60/963956068_0:667:1424:1467_1920x0_80_0_0_668e15d1aed4607c14ab00579a9acc61.jpg
БАНГКОК, 5 дек – РИА Новости. Гражданин КНР упал в Таиланде в заброшенный пересохший колодец и провел на глубине 12 метров трое суток, так как его крики о помощи были приняты местным населением за ночные стоны привидения, сообщает таиландский телеканал "Тхаи Рат ТВ". "Двадцатидвухлетний гражданин КНР, по неизвестной причине находившийся в одиночестве в лесу в малонаселенной зоне неподалеку от границы Таиланда и Мьянмы, у города Месот в провинции Так, случайно упал в 12-метровый высохший колодец, оставшийся на месте давно покинутого поселения. Это произошло 21 ноября", - говорится в сообщении. При падении он получил травмы средней тяжести, которые не позволяли ему попытаться самостоятельно вылезти из колодца. Китаец начал звать на помощь по-китайски. В расположенной неподалеку тайской деревне его крики были слышны, особенно по ночам, но жители деревни не знали китайского и не понимали, кто и что именно кричит. Они приняли доносящиеся из леса звуки, искаженные колодцем, за вопли и стоны привидения, тем более раздавались они не постоянно, а как по часам, примерно раз в час, сообщает телеканал. Никто из жителей деревни не набрался смелости пойти в лес и найти источник звуков. Китаец провел трое суток на дне колодца без еды и воды. У него были часы, и, чтобы сохранить силы, он громко звал на помощь один раз каждый час. По прошествии трех дней, 24 ноября, кто-то из местных жителей все-таки сообщил о происходящем в тревожные службы провинции. Спасатели и полицейские прибыли в деревню, чтобы обследовать лес, из которого раздаются непонятные звуки, и обнаружили колодец. Упавший в него гражданин КНР был жив, но ослаблен тремя днями без пищи и воды. Пострадавшего подняли со дна колодца и доставили в ближайшую больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Ему был предоставлен переводчик, через которого он объяснил, что с ним произошло. Однако он так и не смог внятно объяснить таиландским властям, как он оказался в одиночестве в лесу на таиландско-мьянманской границе, заключило "Тхаи Рат ТВ".
https://ria.ru/20240906/shkolnik-1971017437.html
https://ria.ru/20240707/korova-1958097153.html
китай
таиланд
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96395/60/963956068_0:534:1424:1601_1920x0_80_0_0_133c3c806c8e745d1ae3099ab956370f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, таиланд, мьянма
В мире, Китай, Таиланд, Мьянма
В Таиланде китаец провел трое суток в заброшенном колодце

В Таиланде китаец провел трое суток в колодце, где его приняли за приведение

© Fotolia / PhotosebiaКолодец
Колодец - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Fotolia / Photosebia
Колодец. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 5 дек – РИА Новости. Гражданин КНР упал в Таиланде в заброшенный пересохший колодец и провел на глубине 12 метров трое суток, так как его крики о помощи были приняты местным населением за ночные стоны привидения, сообщает таиландский телеканал "Тхаи Рат ТВ".
"Двадцатидвухлетний гражданин КНР, по неизвестной причине находившийся в одиночестве в лесу в малонаселенной зоне неподалеку от границы Таиланда и Мьянмы, у города Месот в провинции Так, случайно упал в 12-метровый высохший колодец, оставшийся на месте давно покинутого поселения. Это произошло 21 ноября", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В Ростове-на-Дону школьник упал в коммуникационный колодец
6 сентября, 12:11
При падении он получил травмы средней тяжести, которые не позволяли ему попытаться самостоятельно вылезти из колодца. Китаец начал звать на помощь по-китайски. В расположенной неподалеку тайской деревне его крики были слышны, особенно по ночам, но жители деревни не знали китайского и не понимали, кто и что именно кричит. Они приняли доносящиеся из леса звуки, искаженные колодцем, за вопли и стоны привидения, тем более раздавались они не постоянно, а как по часам, примерно раз в час, сообщает телеканал. Никто из жителей деревни не набрался смелости пойти в лес и найти источник звуков.
Китаец провел трое суток на дне колодца без еды и воды. У него были часы, и, чтобы сохранить силы, он громко звал на помощь один раз каждый час. По прошествии трех дней, 24 ноября, кто-то из местных жителей все-таки сообщил о происходящем в тревожные службы провинции. Спасатели и полицейские прибыли в деревню, чтобы обследовать лес, из которого раздаются непонятные звуки, и обнаружили колодец. Упавший в него гражданин КНР был жив, но ослаблен тремя днями без пищи и воды.
Пострадавшего подняли со дна колодца и доставили в ближайшую больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Ему был предоставлен переводчик, через которого он объяснил, что с ним произошло. Однако он так и не смог внятно объяснить таиландским властям, как он оказался в одиночестве в лесу на таиландско-мьянманской границе, заключило "Тхаи Рат ТВ".
Спасательная служба Севастополя спасла в это воскресенье корову Ромашку - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Севастополе спасли провалившуюся в колодец корову Ромашку
7 июля, 22:24
 
В миреКитайТаиландМьянма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала