https://ria.ru/20241205/kitaj-1987471048.html

Китай ввел санкции против американских компаний за продажу оружия Тайваню

Китай ввел санкции против американских компаний за продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 05.12.2024

Китай ввел санкции против американских компаний за продажу оружия Тайваню

Китай ввел санкции в отношении 13 военных предприятий США и шести руководителей в ответ на продажу оружия Тайваню, сообщил МИД КНР. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T10:41

2024-12-05T10:41

2024-12-05T11:14

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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Китай ввел санкции в отношении 13 военных предприятий США и шести руководителей в ответ на продажу оружия Тайваню, сообщил МИД КНР. "США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Там отметили, что в связи с этим Китай принимает контрмеры против ряда американских военно-промышленных компаний и высокопоставленных руководителей. Всего в список вошли 13 предприятий и шесть руководящих лиц.Кроме того, под санкции попали топ-менеджеры таких компаний как Raytheon, BAE Systems Platforms&Services, United Technologies Corporation и других.Уточняется, что движимое и недвижимое имущество попавших под санкции компаний и лиц, а также другие виды активов, находящиеся на территории Китая, будут заморожены. Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается проводить с ними какие-либо сделки, сотрудничество и иные виды деятельности. Попавшим под санкции лицам будет отказано в выдаче виз и запрещено въезжать в Китай, включая Гонконг и Макао.Ранее Пентагон одобрил продажу Тайваню запасных частей для истребителей F-16 и радаров на 385 миллионов долларов, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20241129/tayvan-1986544909.html

https://ria.ru/20241201/kitay-1986688973.html

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