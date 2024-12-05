Китай ввел санкции против американских компаний за продажу оружия Тайваню
Китай ввел санкции против 13 военных предприятий США за продажу оружия Тайваню
© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Китай ввел санкции в отношении 13 военных предприятий США и шести руководителей в ответ на продажу оружия Тайваню, сообщил МИД КНР.
"США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там отметили, что в связи с этим Китай принимает контрмеры против ряда американских военно-промышленных компаний и высокопоставленных руководителей. Всего в список вошли 13 предприятий и шесть руководящих лиц.
Кроме того, под санкции попали топ-менеджеры таких компаний как Raytheon, BAE Systems Platforms&Services, United Technologies Corporation и других.
Уточняется, что движимое и недвижимое имущество попавших под санкции компаний и лиц, а также другие виды активов, находящиеся на территории Китая, будут заморожены. Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается проводить с ними какие-либо сделки, сотрудничество и иные виды деятельности. Попавшим под санкции лицам будет отказано в выдаче виз и запрещено въезжать в Китай, включая Гонконг и Макао.
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).