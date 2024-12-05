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Китай ввел санкции против американских компаний за продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 05.12.2024
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10:41 05.12.2024 (обновлено: 11:14 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/kitaj-1987471048.html
Китай ввел санкции против американских компаний за продажу оружия Тайваню
Китай ввел санкции против американских компаний за продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 05.12.2024
Китай ввел санкции против американских компаний за продажу оружия Тайваню
Китай ввел санкции в отношении 13 военных предприятий США и шести руководителей в ответ на продажу оружия Тайваню, сообщил МИД КНР. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:41
2024-12-05T11:14
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
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министерство обороны сша
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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Китай ввел санкции в отношении 13 военных предприятий США и шести руководителей в ответ на продажу оружия Тайваню, сообщил МИД КНР. "США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Там отметили, что в связи с этим Китай принимает контрмеры против ряда американских военно-промышленных компаний и высокопоставленных руководителей. Всего в список вошли 13 предприятий и шесть руководящих лиц.Кроме того, под санкции попали топ-менеджеры таких компаний как Raytheon, BAE Systems Platforms&amp;Services, United Technologies Corporation и других.Уточняется, что движимое и недвижимое имущество попавших под санкции компаний и лиц, а также другие виды активов, находящиеся на территории Китая, будут заморожены. Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается проводить с ними какие-либо сделки, сотрудничество и иные виды деятельности. Попавшим под санкции лицам будет отказано в выдаче виз и запрещено въезжать в Китай, включая Гонконг и Макао.Ранее Пентагон одобрил продажу Тайваню запасных частей для истребителей F-16 и радаров на 385 миллионов долларов, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20241129/tayvan-1986544909.html
https://ria.ru/20241201/kitay-1986688973.html
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, raytheon, united technologies corporation, министерство обороны сша
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Raytheon, United Technologies Corporation, Министерство обороны США
Китай ввел санкции против американских компаний за продажу оружия Тайваню

Китай ввел санкции против 13 военных предприятий США за продажу оружия Тайваню

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Китай ввел санкции в отношении 13 военных предприятий США и шести руководителей в ответ на продажу оружия Тайваню, сообщил МИД КНР.
"США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Там отметили, что в связи с этим Китай принимает контрмеры против ряда американских военно-промышленных компаний и высокопоставленных руководителей. Всего в список вошли 13 предприятий и шесть руководящих лиц.
Кроме того, под санкции попали топ-менеджеры таких компаний как Raytheon, BAE Systems Platforms&Services, United Technologies Corporation и других.
Уточняется, что движимое и недвижимое имущество попавших под санкции компаний и лиц, а также другие виды активов, находящиеся на территории Китая, будут заморожены. Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается проводить с ними какие-либо сделки, сотрудничество и иные виды деятельности. Попавшим под санкции лицам будет отказано в выдаче виз и запрещено въезжать в Китай, включая Гонконг и Макао.
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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