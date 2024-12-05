https://ria.ru/20241205/kitaj-1987446900.html

Китай не будет всегда терпеть несправедливость Запада, заявил Быстрицкий

Китай не будет всегда терпеть несправедливость Запада, заявил Быстрицкий - РИА Новости, 05.12.2024

Китай не будет всегда терпеть несправедливость Запада, заявил Быстрицкий

Китай чувствует и реагирует на несправедливость со стороны западных стран, Пекин не стремится к эскалации конфликтов и будет долго терпеть, но пределы его... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T06:42

2024-12-05T06:42

2024-12-05T06:42

в мире

китай

пекин

гуанчжоу

андрей быстрицкий

международный дискуссионный клуб "валдай"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16468/48/164684837_0:844:2334:2157_1920x0_80_0_0_0d1a61ebedd6ced7abfcfa9e1773e2a6.jpg

ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Китай чувствует и реагирует на несправедливость со стороны западных стран, Пекин не стремится к эскалации конфликтов и будет долго терпеть, но пределы его терпению существует, заявил РИА Новости председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. Быстрицкий 2-4 декабря принял участие в конференции "Понимая Китай" в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун, по его словам, конференция этого года была посвящена связи модернизации Китая с развитием остального мира. "Китайцы понимают, что они - великая страна, у них большая экономика, большая история, большое население, большая территория, и они видят себя очень существенным игроком на мировой политической линии, а особенно среди тех стран, которые мы называем "большинством мира", или как некоторые называют их - Глобальным Югом. Среди этого мира, который видит свое развитие самостоятельно, Китай играет большую роль, это и обсуждалось на конференции", - заявил Быстрицкий. Говоря о своем выступлении на конференции, он сообщил, что в своей речи в рамках мероприятия поделился соображениями о том, что "важнейшая задача современного мира - это создание модели будущего, приемлемого для всех мирового порядка, в котором всем будет комфортно, об этом много говорят и в России. И в этом смысле я сказал о том, что многие китайские инициативы, включая концепцию "общей судьбы человечества", различные глобальные инициативы, они вполне существенны для понимания тех перспектив, которые есть у современного мира с точки зрения его развития". Комментируя звучащие в последнее время обвинения в адрес Китая из-за их осторожной позиции по острым международным вопросам, Быстрицкий указал, что "китайцы действительно стараются до последнего сотрудничать, это их позиция, они пережили много страданий, как и мы, но это не значит, что они не готовы на какие-то решительные действия, это значит, что они действуют очень аккуратно и сдержанно, но при этом достаточно решительно, и они свою идеологию развивают". "Китайская активность, по сути, велика, она неброская, скрыта за набором определенных клише, но она, тем не менее, есть. Китайцы чувствуют и в общем реагируют на всякого рода несправедливость со стороны западных стран, они не стремятся к эскалации конфликтов, это правда, и они будут долго терпеть, но пределы их терпению существует, это очевидно", - добавил он. Аналитик подчеркнул, что "Китай - большая страна, которая добилась колоссальных успехов в последнее время, но совершенно не забыла тот мир, в котором она не так давно находилась, и поэтому они с осторожностью подходят к той реальности, в которой оказались, и ничего дурного в этом нет, это, на самом деле, разумный подход". "И в этом смысле мне кажется, что как раз их осторожность и является залогом их последовательности, они, правда, семь раз отмерят, один отрежут. Китай строит свой мир, и они, конечно же, как и всякая страна, заинтересованы в своем подходе к миру", - указал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241107/putin-1982547696.html

https://ria.ru/20241108/kitay-1982609347.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982544399.html

китай

пекин

гуанчжоу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, гуанчжоу, андрей быстрицкий, международный дискуссионный клуб "валдай"