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В Китае пропала связь с рабочими после обрушения грунта - РИА Новости, 05.12.2024
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06:26 05.12.2024
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В Китае пропала связь с рабочими после обрушения грунта
В Китае пропала связь с рабочими после обрушения грунта - РИА Новости, 05.12.2024
В Китае пропала связь с рабочими после обрушения грунта
Связь пропала с 13 рабочими после обрушения грунта на строительной площадке в городе Шэньчжэнь на юге Китая, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T06:26
2024-12-05T06:26
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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Связь пропала с 13 рабочими после обрушения грунта на строительной площадке в городе Шэньчжэнь на юге Китая, передает Центральное телевидение Китая. Инцидент произошел 4 декабря в 23.00 (18.00 мск среды) на строительной площадке в районе Баоань города Шэньчжэнь, расположенного в южной китайской провинции Гуандун. "С 13 рабочими на объекте потеряна связь", - сообщает телеканал со ссылкой на строительную организацию. Отмечается, что власти эвакуировали жителей близлежащих районов и ввели временный контроль движения на прилегающих дорогах. Ведутся спасательные работы и выясняются причины произошедшего.
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в мире, шэньчжэнь, китай, гуандун
В мире, Шэньчжэнь, Китай, Гуандун
В Китае пропала связь с рабочими после обрушения грунта

На юге Китая после обрушения грунта пропала связь с 13 рабочими

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Связь пропала с 13 рабочими после обрушения грунта на строительной площадке в городе Шэньчжэнь на юге Китая, передает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел 4 декабря в 23.00 (18.00 мск среды) на строительной площадке в районе Баоань города Шэньчжэнь, расположенного в южной китайской провинции Гуандун.
"С 13 рабочими на объекте потеряна связь", - сообщает телеканал со ссылкой на строительную организацию.
Отмечается, что власти эвакуировали жителей близлежащих районов и ввели временный контроль движения на прилегающих дорогах. Ведутся спасательные работы и выясняются причины произошедшего.
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