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В Китае пропала связь с рабочими после обрушения грунта
В Китае пропала связь с рабочими после обрушения грунта - РИА Новости, 05.12.2024
В Китае пропала связь с рабочими после обрушения грунта
Связь пропала с 13 рабочими после обрушения грунта на строительной площадке в городе Шэньчжэнь на юге Китая, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T06:26
2024-12-05T06:26
2024-12-05T06:26
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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Связь пропала с 13 рабочими после обрушения грунта на строительной площадке в городе Шэньчжэнь на юге Китая, передает Центральное телевидение Китая. Инцидент произошел 4 декабря в 23.00 (18.00 мск среды) на строительной площадке в районе Баоань города Шэньчжэнь, расположенного в южной китайской провинции Гуандун. "С 13 рабочими на объекте потеряна связь", - сообщает телеканал со ссылкой на строительную организацию. Отмечается, что власти эвакуировали жителей близлежащих районов и ввели временный контроль движения на прилегающих дорогах. Ведутся спасательные работы и выясняются причины произошедшего.
https://ria.ru/20241102/kitay-1981552879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шэньчжэнь, китай, гуандун
В мире, Шэньчжэнь, Китай, Гуандун
В Китае пропала связь с рабочими после обрушения грунта
На юге Китая после обрушения грунта пропала связь с 13 рабочими