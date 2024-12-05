https://ria.ru/20241205/kitaj-1987445536.html

В Китае пропала связь с рабочими после обрушения грунта

В Китае пропала связь с рабочими после обрушения грунта - РИА Новости, 05.12.2024

В Китае пропала связь с рабочими после обрушения грунта

Связь пропала с 13 рабочими после обрушения грунта на строительной площадке в городе Шэньчжэнь на юге Китая, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T06:26

2024-12-05T06:26

2024-12-05T06:26

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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Связь пропала с 13 рабочими после обрушения грунта на строительной площадке в городе Шэньчжэнь на юге Китая, передает Центральное телевидение Китая. Инцидент произошел 4 декабря в 23.00 (18.00 мск среды) на строительной площадке в районе Баоань города Шэньчжэнь, расположенного в южной китайской провинции Гуандун. "С 13 рабочими на объекте потеряна связь", - сообщает телеканал со ссылкой на строительную организацию. Отмечается, что власти эвакуировали жителей близлежащих районов и ввели временный контроль движения на прилегающих дорогах. Ведутся спасательные работы и выясняются причины произошедшего.

https://ria.ru/20241102/kitay-1981552879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шэньчжэнь, китай, гуандун