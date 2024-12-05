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В Киевской области повреждена линия электросетей - РИА Новости, 05.12.2024
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11:30 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/kiev-1987484326.html
В Киевской области повреждена линия электросетей
В Киевской области повреждена линия электросетей - РИА Новости, 05.12.2024
В Киевской области повреждена линия электросетей
Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению электросетей в Киевской области. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:30
2024-12-05T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению электросетей в Киевской области. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Киевской областной военной администрации, ранее в четверг этот регион подвергся атаке. "В (Киевской) области работали силы ПВО... В результате падения обломков сбитых... целей повреждена линия электросетей", - говорится в сообщении. Ночью в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241204/obstrel-1987427002.html
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киевская область
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в мире, киевская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Россия
В Киевской области повреждена линия электросетей

В Киевской области ПВО повредила линию электросетей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению электросетей в Киевской области.
Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Киевской областной военной администрации, ранее в четверг этот регион подвергся атаке.
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"В (Киевской) области работали силы ПВО... В результате падения обломков сбитых... целей повреждена линия электросетей", - говорится в сообщении.
Ночью в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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