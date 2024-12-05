В Киевской области повреждена линия электросетей
В Киевской области ПВО повредила линию электросетей
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению электросетей в Киевской области.
Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Киевской областной военной администрации, ранее в четверг этот регион подвергся атаке.
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"В (Киевской) области работали силы ПВО... В результате падения обломков сбитых... целей повреждена линия электросетей", - говорится в сообщении.
Ночью в ряде регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.