https://ria.ru/20241205/khinshteyn-1987623944.html

Володин прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области

Володин прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области - РИА Новости, 05.12.2024

Володин прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области

Александр Хинштейн, назначенный врио губернатора Курской области, умеет работать в регионе, слышит людей и способен решать проблемы, волнующие жителей, считает... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T23:38

2024-12-05T23:38

2024-12-05T23:39

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Александр Хинштейн, назначенный врио губернатора Курской области, умеет работать в регионе, слышит людей и способен решать проблемы, волнующие жителей, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Президент России Владимир Путин ранее провел встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. "Александр Хинштейн возглавляет один из ключевых комитетов Государственной Думы. Умеет работать в регионе. Избирался по одномандатным округам от Самарской и Нижегородской областей. Несмотря на сложность, одерживал победу на конкурентной основе", - сказал Володин журналистам. Володин отметил, что Хинштейн слышит людей, защищает их интересы. Хинштейн способен решать проблемы, которые волнуют жителей, добавил председатель ГД.

https://ria.ru/20241205/putin-1987620955.html

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политика, курская область, россия, самарское, александр хинштейн, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф