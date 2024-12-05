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Володин прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области
Володин прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области - РИА Новости, 05.12.2024
Володин прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области
Александр Хинштейн, назначенный врио губернатора Курской области, умеет работать в регионе, слышит людей и способен решать проблемы, волнующие жителей, считает... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:38
2024-12-05T23:38
2024-12-05T23:39
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Александр Хинштейн, назначенный врио губернатора Курской области, умеет работать в регионе, слышит людей и способен решать проблемы, волнующие жителей, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Президент России Владимир Путин ранее провел встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. "Александр Хинштейн возглавляет один из ключевых комитетов Государственной Думы. Умеет работать в регионе. Избирался по одномандатным округам от Самарской и Нижегородской областей. Несмотря на сложность, одерживал победу на конкурентной основе", - сказал Володин журналистам. Володин отметил, что Хинштейн слышит людей, защищает их интересы. Хинштейн способен решать проблемы, которые волнуют жителей, добавил председатель ГД.
https://ria.ru/20241205/putin-1987620955.html
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политика, курская область, россия, самарское, александр хинштейн, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Курская область, Россия, Самарское, Александр Хинштейн, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области
Володин: Хинштейн способен решать проблемы, волнующие жителей региона