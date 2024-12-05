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В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:22 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/kherson-1987429475.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 05.12.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T00:22
2024-12-05T00:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - пишет издание. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241203/vzryv-1987203944.html
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в мире, россия, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область
В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Херсоне", - пишет издание.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Шостке Сумской области
3 декабря, 22:55
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинский пожарный на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Константиновке
3 декабря, 19:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонХерсонская область
 
 
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