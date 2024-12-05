https://ria.ru/20241205/kherson-1987429475.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 05.12.2024

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T00:22

2024-12-05T00:22

2024-12-05T00:22

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - пишет издание. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241203/vzryv-1987203944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, херсон, херсонская область