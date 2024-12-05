https://ria.ru/20241205/khegset-1987484026.html

Предложенный глава Пентагона заявил, что бросит пить в случае назначения

Предложенный глава Пентагона заявил, что бросит пить в случае назначения - РИА Новости, 05.12.2024

Предложенный глава Пентагона заявил, что бросит пить в случае назначения

Предложенный победившим в выборах президента США Дональдом Трампом на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявил, что откажется от алкоголя в случае назначения,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:30

2024-12-05T11:30

2024-12-05T11:30

в мире

сша

вашингтон (штат)

флорида

дональд трамп

рон десантис

министерство обороны сша

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987413278_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_f7572f2ab96cc4b0cbcda02f0efea138.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предложенный победившим в выборах президента США Дональдом Трампом на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявил, что откажется от алкоголя в случае назначения, сообщает газета Hill. Трамп ранее предложил отдать должность министра обороны телеведущему и бывшему военному Питу Хегсету. Как сообщало издание Politico, это решение вызвало шок в Вашингтоне. Ранее журнал New Yorker сообщал, что Хегсета уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде, а также за нецелевую растрату корпоративных средств. Также СМИ сообщали, что коллеги замечали у Хегсета запах алкоголя перед эфирами. "В среду Хегсет приложил значительные усилия для спасения своей кандидатуры, в том числе пообещав сенаторам-республиканцам, что он бросит пить, если его утвердят на пост министра обороны", - пишет издание. По данным Hill, некоторые сенаторы считают, что Хегсет может стать хорошим вариантом на пост главы Пентагона, ссылаясь на его военный опыт и отсутствие тесных связей с группой генералов в Пентагоне, которые обычно выступают против больших перемен. Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп может выдвинуть губернатора Флориды Рона Десантиса в качестве замены Хегсету в качестве номинанта на пост главы военного ведомства. В среду Хегсет заявил, что Трамп не хочет его самоотвода, а сам он не намерен его брать на фоне критики.

https://ria.ru/20241113/vashington-1983459171.html

сша

вашингтон (штат)

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, рон десантис, министерство обороны сша, politico