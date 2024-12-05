Хакеры показали украинцам телесюжет о "золотой молодежи" в Европе
Страна.ua: на Украине хакеры взломали ТВ и показали золотую молодежь за границей
© iStock.com / PeopleImagesХакер
© iStock.com / PeopleImages
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Хакеры взломали украинское телевидение, в ТВ-пакете "Триолана" вместо обычных каналов показывают сюжет о "золотой молодежи" за границей, сообщает Telegram-канал Страна.ua со ссылкой на украинские паблики.
"Вместо украинских каналов в ТВ-пакете "Триолана" транслируют сюжет о "жирующей" за границей "золотой молодежи" из Украины на фоне гибнущих обычных граждан", — говорится в публикации.
© Фото : соцсетиКадр из хакерского телесюжета об украинской золотой молодежи за границей
© Фото : соцсети
Кадр из хакерского телесюжета об украинской золотой молодежи за границей
По данным Страна.ua, "Триолан" сообщает о проблемах с ТВ-сигналом и обещает решить их в течение вечера.
"Наша доля — умирать на фронте и оплакивать своих родных, чьи тела часто даже по кускам собрать не удается… Разве это справедливо?" — спрашивает она.
С 24 февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН.
В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
В Германии ухудшилось отношение к украинским беженцам
13 ноября, 08:40