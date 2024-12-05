https://ria.ru/20241205/khakery-1987616416.html

Хакеры показали украинцам телесюжет о "золотой молодежи" в Европе

Хакеры показали украинцам телесюжет о "золотой молодежи" в Европе - РИА Новости, 05.12.2024

Хакеры показали украинцам телесюжет о "золотой молодежи" в Европе

Хакеры взломали украинское телевидение, в ТВ-пакете "Триолана" вместо обычных каналов показывают сюжет о "золотой молодежи" за границей, сообщает Telegram-канал РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T22:22

2024-12-05T22:22

2024-12-05T22:31

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Хакеры взломали украинское телевидение, в ТВ-пакете "Триолана" вместо обычных каналов показывают сюжет о "золотой молодежи" за границей, сообщает Telegram-канал Страна.ua со ссылкой на украинские паблики."Вместо украинских каналов в ТВ-пакете "Триолана" транслируют сюжет о "жирующей" за границей "золотой молодежи" из Украины на фоне гибнущих обычных граждан", — говорится в публикации.По данным Страна.ua, "Триолан" сообщает о проблемах с ТВ-сигналом и обещает решить их в течение вечера.В транслируемом сюжете некая женщина говорит об "элитных детишках", которые могут гулять по "Лондонам и Куршавелям", а также "тусоваться" в ночных клубах Киева и разъезжать на "космически дорогих" машинах по дорогам Европы, притворяясь беженцами."Наша доля — умирать на фронте и оплакивать своих родных, чьи тела часто даже по кускам собрать не удается… Разве это справедливо?" — спрашивает она.С 24 февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН.В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.

https://ria.ru/20241113/germanija-1983431557.html

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