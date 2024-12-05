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Хакеры показали украинцам телесюжет о "золотой молодежи" в Европе - РИА Новости, 05.12.2024
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22:22 05.12.2024 (обновлено: 22:31 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/khakery-1987616416.html
Хакеры показали украинцам телесюжет о "золотой молодежи" в Европе
Хакеры показали украинцам телесюжет о "золотой молодежи" в Европе - РИА Новости, 05.12.2024
Хакеры показали украинцам телесюжет о "золотой молодежи" в Европе
Хакеры взломали украинское телевидение, в ТВ-пакете "Триолана" вместо обычных каналов показывают сюжет о "золотой молодежи" за границей, сообщает Telegram-канал РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:22
2024-12-05T22:31
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Хакеры взломали украинское телевидение, в ТВ-пакете "Триолана" вместо обычных каналов показывают сюжет о "золотой молодежи" за границей, сообщает Telegram-канал Страна.ua со ссылкой на украинские паблики."Вместо украинских каналов в ТВ-пакете "Триолана" транслируют сюжет о "жирующей" за границей "золотой молодежи" из Украины на фоне гибнущих обычных граждан", — говорится в публикации.По данным Страна.ua, "Триолан" сообщает о проблемах с ТВ-сигналом и обещает решить их в течение вечера.В транслируемом сюжете некая женщина говорит об "элитных детишках", которые могут гулять по "Лондонам и Куршавелям", а также "тусоваться" в ночных клубах Киева и разъезжать на "космически дорогих" машинах по дорогам Европы, притворяясь беженцами."Наша доля — умирать на фронте и оплакивать своих родных, чьи тела часто даже по кускам собрать не удается… Разве это справедливо?" — спрашивает она.С 24 февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН.В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
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в мире, киев, европа, украина, элла либанова, страна.ua, оон
В мире, Киев, Европа, Украина, Элла Либанова, Страна.ua, ООН
Хакеры показали украинцам телесюжет о "золотой молодежи" в Европе

Страна.ua: на Украине хакеры взломали ТВ и показали золотую молодежь за границей

© iStock.com / PeopleImagesХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© iStock.com / PeopleImages
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Хакеры взломали украинское телевидение, в ТВ-пакете "Триолана" вместо обычных каналов показывают сюжет о "золотой молодежи" за границей, сообщает Telegram-канал Страна.ua со ссылкой на украинские паблики.
"Вместо украинских каналов в ТВ-пакете "Триолана" транслируют сюжет о "жирующей" за границей "золотой молодежи" из Украины на фоне гибнущих обычных граждан", — говорится в публикации.
© Фото : соцсетиКадр из хакерского телесюжета об украинской золотой молодежи за границей
Кадр из хакерского телесюжета об украинской золотой молодежи за границей - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : соцсети
Кадр из хакерского телесюжета об украинской золотой молодежи за границей
По данным Страна.ua, "Триолан" сообщает о проблемах с ТВ-сигналом и обещает решить их в течение вечера.
В транслируемом сюжете некая женщина говорит об "элитных детишках", которые могут гулять по "Лондонам и Куршавелям", а также "тусоваться" в ночных клубах Киева и разъезжать на "космически дорогих" машинах по дорогам Европы, притворяясь беженцами.
"Наша доля — умирать на фронте и оплакивать своих родных, чьи тела часто даже по кускам собрать не удается… Разве это справедливо?" — спрашивает она.
С 24 февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН.
В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
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