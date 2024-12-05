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Суд оставил главаря РДК* без наследства - РИА Новости, 05.12.2024
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07:14 05.12.2024 (обновлено: 07:18 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/kapustin-1987448395.html
Суд оставил главаря РДК* без наследства
Суд оставил главаря РДК* без наследства - РИА Новости, 05.12.2024
Суд оставил главаря РДК* без наследства
Суд в Москве признал за матерью главаря запрещенной в России террористической организации РДК ("Русского добровольческого корпуса")* Дениса Капустина** право... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T07:14
2024-12-05T07:18
россия
москва
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
брянская область
украина
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Суд в Москве признал за матерью главаря запрещенной в России террористической организации РДК ("Русского добровольческого корпуса")* Дениса Капустина** право собственности на деньги, которые лежат на счетах умершего супруга, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно документам, мать Капустина** обратилась в суд, чтобы деньги на счетах перешли ей в порядке наследования. Сумма не уточняется.Она, как говорится в материалах, до этого обращалась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, а сам Капустин** такого заявления не подавал и не изъявлял желания вступить в права наследования.Ранее, как стало известно РИА Новости, суд лишил Капустина** прав на московскую квартиру."Исковые требования… о признании права собственности на денежные средства в порядке наследования удовлетворить. Признать… право собственности в порядке наследования по закону после смерти (супруга - ред.) на денежные средства", - сказано в документах.Главарь РДК* Капустин** и еще четыре фигуранта в ноябре заочно получили пожизненные сроки по делу о вторжении в Брянскую область.По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.Капустина** уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялись госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем.Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесены в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.
https://ria.ru/20241130/storonnik-1986605620.html
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россия, москва, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, украина
Россия, Москва, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Брянская область, Украина
Суд оставил главаря РДК* без наследства

Суд оставил главаря РДК Капустина без наследства

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Суд в Москве признал за матерью главаря запрещенной в России террористической организации РДК ("Русского добровольческого корпуса")* Дениса Капустина** право собственности на деньги, которые лежат на счетах умершего супруга, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, мать Капустина** обратилась в суд, чтобы деньги на счетах перешли ей в порядке наследования. Сумма не уточняется.
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Она, как говорится в материалах, до этого обращалась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, а сам Капустин** такого заявления не подавал и не изъявлял желания вступить в права наследования.
Ранее, как стало известно РИА Новости, суд лишил Капустина** прав на московскую квартиру.
"Исковые требования… о признании права собственности на денежные средства в порядке наследования удовлетворить. Признать… право собственности в порядке наследования по закону после смерти (супруга - ред.) на денежные средства", - сказано в документах.
Главарь РДК* Капустин** и еще четыре фигуранта в ноябре заочно получили пожизненные сроки по делу о вторжении в Брянскую область.
По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Капустина** уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялись госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем.
Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесены в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.
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