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Подозреваемый в нападении с ножом в Ванкувере умер - РИА Новости, 05.12.2024
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03:59 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/kanada-1987439474.html
Подозреваемый в нападении с ножом в Ванкувере умер
Подозреваемый в нападении с ножом в Ванкувере умер - РИА Новости, 05.12.2024
Подозреваемый в нападении с ножом в Ванкувере умер
Подозреваемый в нападении на людей с ножом в канадском Ванкувере скончался от огнестрельных ранений правоохранителей, в ходе нападения пострадали два человека,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T03:59
2024-12-05T03:59
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на людей с ножом в канадском Ванкувере скончался от огнестрельных ранений правоохранителей, в ходе нападения пострадали два человека, сообщает городская полиция. Ранее полиция Ванкувера сообщила, что ранила напавшего на людей с ножом злоумышленника в центре города, число пострадавших в результате нападения не приводилось. "Два человека были ранены... в результате нападения с ножом близ паба Library Square... Подозреваемый был ранен полицией и доставлен в отделение. Сотрудники и врачи оказали ему первую помощь, далее он был доставлен в больницу и позже скончался", - следует из заявления правоохранителей. Двое пострадавших в инциденте госпитализированы, полученные ранения не угрожают их жизням. По данным полиции, вооруженный ножом мужчина украл из паба алкоголь и позже был обнаружен в супермаркете неподалеку, где представитель закона открыл по нему огонь.
https://ria.ru/20241205/strelba-1987433950.html
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в мире, ванкувер
В мире, Ванкувер
Подозреваемый в нападении с ножом в Ванкувере умер

Умер подозреваемый в нападении с ножом в Ванкувере, два человека пострадали

CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция КанадыПолиция в Канаде
Полиция в Канаде - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция Канады
Полиция в Канаде. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на людей с ножом в канадском Ванкувере скончался от огнестрельных ранений правоохранителей, в ходе нападения пострадали два человека, сообщает городская полиция.
Ранее полиция Ванкувера сообщила, что ранила напавшего на людей с ножом злоумышленника в центре города, число пострадавших в результате нападения не приводилось.
Сотрудники правоохранительных органов США в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Двое учащихся ранены после стрельбы в калифорнийской школе Feather River
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"Два человека были ранены... в результате нападения с ножом близ паба Library Square... Подозреваемый был ранен полицией и доставлен в отделение. Сотрудники и врачи оказали ему первую помощь, далее он был доставлен в больницу и позже скончался", - следует из заявления правоохранителей.
Двое пострадавших в инциденте госпитализированы, полученные ранения не угрожают их жизням.
По данным полиции, вооруженный ножом мужчина украл из паба алкоголь и позже был обнаружен в супермаркете неподалеку, где представитель закона открыл по нему огонь.
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