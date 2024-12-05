https://ria.ru/20241205/kanada-1987439474.html
Подозреваемый в нападении с ножом в Ванкувере умер
Подозреваемый в нападении с ножом в Ванкувере умер - РИА Новости, 05.12.2024
Подозреваемый в нападении с ножом в Ванкувере умер
Подозреваемый в нападении на людей с ножом в канадском Ванкувере скончался от огнестрельных ранений правоохранителей, в ходе нападения пострадали два человека,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T03:59
2024-12-05T03:59
2024-12-05T03:59
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на людей с ножом в канадском Ванкувере скончался от огнестрельных ранений правоохранителей, в ходе нападения пострадали два человека, сообщает городская полиция. Ранее полиция Ванкувера сообщила, что ранила напавшего на людей с ножом злоумышленника в центре города, число пострадавших в результате нападения не приводилось. "Два человека были ранены... в результате нападения с ножом близ паба Library Square... Подозреваемый был ранен полицией и доставлен в отделение. Сотрудники и врачи оказали ему первую помощь, далее он был доставлен в больницу и позже скончался", - следует из заявления правоохранителей. Двое пострадавших в инциденте госпитализированы, полученные ранения не угрожают их жизням. По данным полиции, вооруженный ножом мужчина украл из паба алкоголь и позже был обнаружен в супермаркете неподалеку, где представитель закона открыл по нему огонь.
https://ria.ru/20241205/strelba-1987433950.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ванкувер
Подозреваемый в нападении с ножом в Ванкувере умер
Умер подозреваемый в нападении с ножом в Ванкувере, два человека пострадали
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на людей с ножом в канадском Ванкувере скончался от огнестрельных ранений правоохранителей, в ходе нападения пострадали два человека, сообщает городская полиция.
Ранее полиция Ванкувера
сообщила, что ранила напавшего на людей с ножом злоумышленника в центре города, число пострадавших в результате нападения не приводилось.
"Два человека были ранены... в результате нападения с ножом близ паба Library Square... Подозреваемый был ранен полицией и доставлен в отделение. Сотрудники и врачи оказали ему первую помощь, далее он был доставлен в больницу и позже скончался", - следует из заявления правоохранителей.
Двое пострадавших в инциденте госпитализированы, полученные ранения не угрожают их жизням.
По данным полиции, вооруженный ножом мужчина украл из паба алкоголь и позже был обнаружен в супермаркете неподалеку, где представитель закона открыл по нему огонь.