https://ria.ru/20241205/kanada-1987439474.html

Подозреваемый в нападении с ножом в Ванкувере умер

Подозреваемый в нападении с ножом в Ванкувере умер - РИА Новости, 05.12.2024

Подозреваемый в нападении с ножом в Ванкувере умер

Подозреваемый в нападении на людей с ножом в канадском Ванкувере скончался от огнестрельных ранений правоохранителей, в ходе нападения пострадали два человека,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T03:59

2024-12-05T03:59

2024-12-05T03:59

в мире

ванкувер

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на людей с ножом в канадском Ванкувере скончался от огнестрельных ранений правоохранителей, в ходе нападения пострадали два человека, сообщает городская полиция. Ранее полиция Ванкувера сообщила, что ранила напавшего на людей с ножом злоумышленника в центре города, число пострадавших в результате нападения не приводилось. "Два человека были ранены... в результате нападения с ножом близ паба Library Square... Подозреваемый был ранен полицией и доставлен в отделение. Сотрудники и врачи оказали ему первую помощь, далее он был доставлен в больницу и позже скончался", - следует из заявления правоохранителей. Двое пострадавших в инциденте госпитализированы, полученные ранения не угрожают их жизням. По данным полиции, вооруженный ножом мужчина украл из паба алкоголь и позже был обнаружен в супермаркете неподалеку, где представитель закона открыл по нему огонь.

https://ria.ru/20241205/strelba-1987433950.html

https://ria.ru/20241001/kitaj-1975643567.html

ванкувер

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ванкувер