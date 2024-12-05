https://ria.ru/20241205/kaliningrad-1987604392.html

В Калининграде вынесли приговор мужчине, который убил и сжег таксиста

В Калининграде вынесли приговор мужчине, который убил и сжег таксиста - РИА Новости, 05.12.2024

В Калининграде вынесли приговор мужчине, который убил и сжег таксиста

Суд присяжных в Калининграде проговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя региона, который убил и сжег таксиста, сообщила пресс-служба областного суда. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:58

2024-12-05T19:58

2024-12-05T19:58

происшествия

россия

калининград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Суд присяжных в Калининграде проговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя региона, который убил и сжег таксиста, сообщила пресс-служба областного суда. Вердиктом коллегии присяжных было установлено, что ночью 21 сентября 2017 года ранее судимый 54-летний мужчина задушил водителя такси, не желая оплачивать услуги, после этого, чтобы скрыть следы преступления, он облил автомобиль такси с трупом внутри горючей жидкостью и сжег его. "Сегодня, 5 декабря, на основании вынесенного коллегией вердикта суд постановил обвинительный приговор, которым действия осужденного Л. квалифицированы по части 1 статьи 167, пункта "з" части 2 статьи 105 УК РФ. За совершенные преступления ему окончательно назначено наказание на основании части 5 статьи 69 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В судебном заседании подсудимый свою вину признал. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241121/napadenie-1984999817.html

https://ria.ru/20241118/moskva-1984373335.html

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, калининград