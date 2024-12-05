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В Калининграде вынесли приговор мужчине, который убил и сжег таксиста - РИА Новости, 05.12.2024
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19:58 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/kaliningrad-1987604392.html
В Калининграде вынесли приговор мужчине, который убил и сжег таксиста
В Калининграде вынесли приговор мужчине, который убил и сжег таксиста - РИА Новости, 05.12.2024
В Калининграде вынесли приговор мужчине, который убил и сжег таксиста
Суд присяжных в Калининграде проговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя региона, который убил и сжег таксиста, сообщила пресс-служба областного суда. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T19:58
2024-12-05T19:58
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Суд присяжных в Калининграде проговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя региона, который убил и сжег таксиста, сообщила пресс-служба областного суда. Вердиктом коллегии присяжных было установлено, что ночью 21 сентября 2017 года ранее судимый 54-летний мужчина задушил водителя такси, не желая оплачивать услуги, после этого, чтобы скрыть следы преступления, он облил автомобиль такси с трупом внутри горючей жидкостью и сжег его. "Сегодня, 5 декабря, на основании вынесенного коллегией вердикта суд постановил обвинительный приговор, которым действия осужденного Л. квалифицированы по части 1 статьи 167, пункта "з" части 2 статьи 105 УК РФ. За совершенные преступления ему окончательно назначено наказание на основании части 5 статьи 69 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В судебном заседании подсудимый свою вину признал. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей.
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происшествия, россия, калининград
Происшествия, Россия, Калининград
В Калининграде вынесли приговор мужчине, который убил и сжег таксиста

Житель Калининграда получил 20 лет колонии за убийство и сожжение таксиста

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Суд присяжных в Калининграде проговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя региона, который убил и сжег таксиста, сообщила пресс-служба областного суда.
Вердиктом коллегии присяжных было установлено, что ночью 21 сентября 2017 года ранее судимый 54-летний мужчина задушил водителя такси, не желая оплачивать услуги, после этого, чтобы скрыть следы преступления, он облил автомобиль такси с трупом внутри горючей жидкостью и сжег его.
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"Сегодня, 5 декабря, на основании вынесенного коллегией вердикта суд постановил обвинительный приговор, которым действия осужденного Л. квалифицированы по части 1 статьи 167, пункта "з" части 2 статьи 105 УК РФ. За совершенные преступления ему окончательно назначено наказание на основании части 5 статьи 69 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал.
Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей.
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