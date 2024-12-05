https://ria.ru/20241205/kadyrov--1987442899.html

Кадыров раскритиковал глав СК и МВД из-за дела 13-летнего подростка

Кадыров раскритиковал глав СК и МВД из-за дела 13-летнего подростка - РИА Новости, 05.12.2024

Кадыров раскритиковал глав СК и МВД из-за дела 13-летнего подростка

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал руководителей МВД и Следственного комитета из-за дела чеченского подростка Муслима Мурдиева, сообщает ИА РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T05:25

2024-12-05T05:25

2024-12-05T06:33

происшествия

рамзан кадыров

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал руководителей МВД и Следственного комитета из-за дела чеченского подростка Муслима Мурдиева, сообщает ИА "Грозный-информ"."Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах", — сказал Кадыров.В отношении Муслима Мурдиева ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по четырем эпизодам преступлений. Подросток обвиняется в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия ко гражданам с группой лиц по сговору. В течение семи месяцев он пребывает под домашним арестом. Вместе с ним по делу проходят еще четыре человека.По словам Мурдиева, он заступался за друга, на которого напал провокатор драки, снятой на камеру мобильного телефона. Эта запись послужила поводом для уголовного дела.

https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987418569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)