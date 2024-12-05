Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения, пишет Axios
Axios: Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения о прекращении огня
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Израиль передал палестинскому движению ХАМАС обновленный проект соглашения, предусматривающий освобождение части израильских заложников и прекращение огня в секторе Газа, пишет портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
"Израиль передал ХАМАС обновленный проект сделки, предусматривающий освобождение части из остающихся в руках ХАМАС ста заложников и начало прекращения огня в Газе", — говорится в публикации.
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Источники отметили, что новое предложение Израиля было согласовано в прошлое воскресенье на встрече премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, ряда правительственных министров и глав силовых ведомств. Проект, по словам чиновников, включает изменения с целью сделать возможными переговоры между сторонами — прекращение огня предлагается организовать на срок от 42 до 60 дней, а также освобождение из плена ХАМАС всех женщин вне зависимости от возраста, мужчин старше 50 лет и заложников в тяжелом состоянии здоровья.
Указывается, что положения проекта сделки были доведены до сведения высокопоставленных сотрудников египетской разведки, которые передали их представителям ХАМАС в ходе переговоров в понедельник, однако позиция палестинского движения по проекту остается неизвестной.
Источники также утверждают, что ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара вкупе с прекращением огня в Ливане и давлением победителя президентских выборов в США Дональда Трампа могут положительно повлиять на возобновление переговоров.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105,5 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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