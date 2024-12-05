Рейтинг@Mail.ru
Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения, пишет Axios - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 05.12.2024 (обновлено: 03:52 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/izrail-1987437902.html
Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения, пишет Axios
Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения, пишет Axios - РИА Новости, 05.12.2024
Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения, пишет Axios
Израиль передал палестинскому движению ХАМАС обновленный проект соглашения, предусматривающий освобождение части израильских заложников и прекращение огня в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T03:41
2024-12-05T03:52
в мире
израиль
ливан
сша
биньямин нетаньяху
яхья синвар
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/70/1495877061_0:472:3000:2160_1920x0_80_0_0_2cb51ea8fb65eaf380f9dfb799e5851f.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Израиль передал палестинскому движению ХАМАС обновленный проект соглашения, предусматривающий освобождение части израильских заложников и прекращение огня в секторе Газа, пишет портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников. "Израиль передал ХАМАС обновленный проект сделки, предусматривающий освобождение части из остающихся в руках ХАМАС ста заложников и начало прекращения огня в Газе", — говорится в публикации. Источники отметили, что новое предложение Израиля было согласовано в прошлое воскресенье на встрече премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, ряда правительственных министров и глав силовых ведомств. Проект, по словам чиновников, включает изменения с целью сделать возможными переговоры между сторонами — прекращение огня предлагается организовать на срок от 42 до 60 дней, а также освобождение из плена ХАМАС всех женщин вне зависимости от возраста, мужчин старше 50 лет и заложников в тяжелом состоянии здоровья. Указывается, что положения проекта сделки были доведены до сведения высокопоставленных сотрудников египетской разведки, которые передали их представителям ХАМАС в ходе переговоров в понедельник, однако позиция палестинского движения по проекту остается неизвестной. Источники также утверждают, что ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара вкупе с прекращением огня в Ливане и давлением победителя президентских выборов в США Дональда Трампа могут положительно повлиять на возобновление переговоров. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105,5 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240507/khamas-1944530659.html
https://ria.ru/20240428/khamas-1942875036.html
https://ria.ru/20240811/khamas-1965551100.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/70/1495877061_0:27:3000:2277_1920x0_80_0_0_927ce38a726cc67ad05b511668611369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, яхья синвар, дональд трамп, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, перемирие
В мире, Израиль, Ливан, США, Биньямин Нетаньяху, Яхья Синвар, Дональд Трамп, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, перемирие
Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения, пишет Axios

Axios: Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения о прекращении огня

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Израиль передал палестинскому движению ХАМАС обновленный проект соглашения, предусматривающий освобождение части израильских заложников и прекращение огня в секторе Газа, пишет портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
"Израиль передал ХАМАС обновленный проект сделки, предусматривающий освобождение части из остающихся в руках ХАМАС ста заложников и начало прекращения огня в Газе", — говорится в публикации.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
ХАМАС раскрыло, почему согласилось на перемирие
7 мая, 20:52
Источники отметили, что новое предложение Израиля было согласовано в прошлое воскресенье на встрече премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, ряда правительственных министров и глав силовых ведомств. Проект, по словам чиновников, включает изменения с целью сделать возможными переговоры между сторонами — прекращение огня предлагается организовать на срок от 42 до 60 дней, а также освобождение из плена ХАМАС всех женщин вне зависимости от возраста, мужчин старше 50 лет и заложников в тяжелом состоянии здоровья.
Указывается, что положения проекта сделки были доведены до сведения высокопоставленных сотрудников египетской разведки, которые передали их представителям ХАМАС в ходе переговоров в понедельник, однако позиция палестинского движения по проекту остается неизвестной.
Источники также утверждают, что ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара вкупе с прекращением огня в Ливане и давлением победителя президентских выборов в США Дональда Трампа могут положительно повлиять на возобновление переговоров.
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
СМИ: ХАМАС опубликовало видео с обращением двух израильских заложников
28 апреля, 04:02
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105,5 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Лидер ХАМАС Синвар хочет соглашения о прекращении огня, пишут СМИ
11 августа, 19:33
 
В миреИзраильЛиванСШАБиньямин НетаньяхуЯхья СинварДональд ТрампХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024перемирие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала