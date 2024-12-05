https://ria.ru/20241205/izrail-1987437902.html

Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения, пишет Axios

Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения, пишет Axios - РИА Новости, 05.12.2024

Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения, пишет Axios

Израиль передал палестинскому движению ХАМАС обновленный проект соглашения, предусматривающий освобождение части израильских заложников и прекращение огня в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T03:41

2024-12-05T03:41

2024-12-05T03:52

в мире

израиль

ливан

сша

биньямин нетаньяху

яхья синвар

дональд трамп

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/70/1495877061_0:472:3000:2160_1920x0_80_0_0_2cb51ea8fb65eaf380f9dfb799e5851f.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Израиль передал палестинскому движению ХАМАС обновленный проект соглашения, предусматривающий освобождение части израильских заложников и прекращение огня в секторе Газа, пишет портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников. "Израиль передал ХАМАС обновленный проект сделки, предусматривающий освобождение части из остающихся в руках ХАМАС ста заложников и начало прекращения огня в Газе", — говорится в публикации. Источники отметили, что новое предложение Израиля было согласовано в прошлое воскресенье на встрече премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, ряда правительственных министров и глав силовых ведомств. Проект, по словам чиновников, включает изменения с целью сделать возможными переговоры между сторонами — прекращение огня предлагается организовать на срок от 42 до 60 дней, а также освобождение из плена ХАМАС всех женщин вне зависимости от возраста, мужчин старше 50 лет и заложников в тяжелом состоянии здоровья. Указывается, что положения проекта сделки были доведены до сведения высокопоставленных сотрудников египетской разведки, которые передали их представителям ХАМАС в ходе переговоров в понедельник, однако позиция палестинского движения по проекту остается неизвестной. Источники также утверждают, что ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара вкупе с прекращением огня в Ливане и давлением победителя президентских выборов в США Дональда Трампа могут положительно повлиять на возобновление переговоров. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105,5 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240507/khamas-1944530659.html

https://ria.ru/20240428/khamas-1942875036.html

https://ria.ru/20240811/khamas-1965551100.html

израиль

ливан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, яхья синвар, дональд трамп, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, перемирие