https://ria.ru/20241205/ivleeva-1987504011.html
Суд прекратил дело Ивлеевой с "Тим Филмз"
Суд прекратил дело Ивлеевой с "Тим Филмз" - РИА Новости, 05.12.2024
Суд прекратил дело Ивлеевой с "Тим Филмз"
Арбитражный суд Москвы прекратил рассмотрение искового заявления кинокомпании "Тим Филмз", требовавшей взыскать с блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой около 5... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:14
2024-12-05T13:14
2024-12-05T13:14
шоубиз
россия
москва
анастасия ивлеева
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
федеральная налоговая служба (фнс россии)
гуэбипк мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918456604_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_f89846bd7ad67b5dbc4a1b58b4074aa6.jpg
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил рассмотрение искового заявления кинокомпании "Тим Филмз", требовавшей взыскать с блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой около 5 миллионов рублей, в связи с отказом истца от иска, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд определил принять отказ от иска... производство по делу... прекратить", - огласила резолютивную часть определения суда судья Ольга Козленкова. Представитель истца на заседании пояснил, что Ивлеева погасила указанную в иске сумму неосновательного обогащения, от остальной части требований кинокомпания отказывается. В иске, поданном в августе, были заявлены требования о взыскании более 1,5 миллиона рублей неосновательного обогащения, около 134 тысяч рублей процентов и более 3 миллионов рублей штрафа по предварительному договору от 7 декабря 2023 года. Более подробно обстоятельства спора в опубликованных материалах суда не раскрываются. В суде стороны также не рассказывали про детали спора. По данным СМИ, речь в иске шла о взыскании аванса за роль в сериале, поскольку кинокомпания решила заменить Ивлееву на другую актрису после скандала из-за "голой вечеринки". Ивлеева оказалась в центре скандала в конце прошлого года как организатор так называемой "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор". Многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли на нее в полуобнаженном виде. Их фото в соцсетях вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться. Позже Ивлеева пообещала все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки направить на благотворительность. Позднее в декабре 2023 года глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина написала, что ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России, которая, по ее мнению, имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела.
https://ria.ru/20241029/ivleeva-1980620817.html
https://ria.ru/20241130/blinovskaya-1986656780.html
https://ria.ru/20241031/sud-1981224966.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918456604_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_597e2dda8ca60d562533431e1ce628c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, анастасия ивлеева, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, федеральная налоговая служба (фнс россии), гуэбипк мвд рф, общество
Шоубиз, Россия, Москва, Анастасия Ивлеева, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Федеральная налоговая служба (ФНС России), ГУЭБиПК МВД РФ, Общество
Суд прекратил дело Ивлеевой с "Тим Филмз"
Ивлеева выплатила 1,5 миллиона рублей "Тим Филмз", суд прекратил дело
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил рассмотрение искового заявления кинокомпании "Тим Филмз", требовавшей взыскать с блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой около 5 миллионов рублей, в связи с отказом истца от иска, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд определил принять отказ от иска... производство по делу... прекратить", - огласила резолютивную часть определения суда судья Ольга Козленкова.
Представитель истца на заседании пояснил, что Ивлеева
погасила указанную в иске сумму неосновательного обогащения, от остальной части требований кинокомпания отказывается.
В иске, поданном в августе, были заявлены требования о взыскании более 1,5 миллиона рублей неосновательного обогащения, около 134 тысяч рублей процентов и более 3 миллионов рублей штрафа по предварительному договору от 7 декабря 2023 года. Более подробно обстоятельства спора в опубликованных материалах суда не раскрываются. В суде стороны также не рассказывали про детали спора.
По данным СМИ, речь в иске шла о взыскании аванса за роль в сериале, поскольку кинокомпания решила заменить Ивлееву на другую актрису после скандала из-за "голой вечеринки".
Ивлеева оказалась в центре скандала в конце прошлого года как организатор так называемой "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор". Многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли на нее в полуобнаженном виде. Их фото в соцсетях вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться. Позже Ивлеева пообещала все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки направить на благотворительность.
Позднее в декабре 2023 года глава "Лиги безопасного интернета
" Екатерина Мизулина
написала, что ФНС России
26 декабря начала выездную налоговую проверку Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК
МВД России, которая, по ее мнению, имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела.