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В Италии арестовали монахиню, поддерживавшую связь с мафией - РИА Новости, 05.12.2024
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19:03 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/italija-1987599822.html
В Италии арестовали монахиню, поддерживавшую связь с мафией
В Италии арестовали монахиню, поддерживавшую связь с мафией - РИА Новости, 05.12.2024
В Италии арестовали монахиню, поддерживавшую связь с мафией
Итальянские правоохранители провели операцию против одного из кланов мафиозной группировки ндрангета, поместив среди прочих под домашний арест монахиню,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T19:03
2024-12-05T19:03
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РИМ, 5 дек – РИА Новости. Итальянские правоохранители провели операцию против одного из кланов мафиозной группировки ндрангета, поместив среди прочих под домашний арест монахиню, поддерживавшую связь участников банды с их осужденными коллегами, сообщил РИА Новости командующий Фингвардией в провинции Брешия полковник Франческо Мачерони. "Монахиня выполняла поручения и обеспечивала контакты с заключенными. Денежный вопрос в этих отношениях не фигурировал, речь шла об обмене услугами", - заявил собеседник агентства. Под различные меры ограничения свободы попали 25 фигурантов расследования, двое из них помещены под домашний арест. Среди подозреваемых оказались двое местных политиков. Конфисковано имущество на 1,8 миллиона евро. Еще восемь человек были арестованы в ходе параллельной операции карабинеров. Согласно сообщению Фингвардии, группировка создала "филиал" в провинции Брешии, который занимался "действиями, которые характеризуют объединения мафиозного типа, такие как вымогательство, торговля оружием и наркотиками, отмывание денег, ростовщичество и выгодное взаимодействие между мафией и политикой".
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в мире, италия, происшествия
В мире, Италия, Происшествия
В Италии арестовали монахиню, поддерживавшую связь с мафией

В Италии арестовали монахиню, поддерживавшую связь мафиози с осужденными

© Фото : соцсетиМонахиня Анна Донелли
Монахиня Анна Донелли - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : соцсети
Монахиня Анна Донелли. Архивное фото
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РИМ, 5 дек – РИА Новости. Итальянские правоохранители провели операцию против одного из кланов мафиозной группировки ндрангета, поместив среди прочих под домашний арест монахиню, поддерживавшую связь участников банды с их осужденными коллегами, сообщил РИА Новости командующий Фингвардией в провинции Брешия полковник Франческо Мачерони.
"Монахиня выполняла поручения и обеспечивала контакты с заключенными. Денежный вопрос в этих отношениях не фигурировал, речь шла об обмене услугами", - заявил собеседник агентства.
Под различные меры ограничения свободы попали 25 фигурантов расследования, двое из них помещены под домашний арест. Среди подозреваемых оказались двое местных политиков. Конфисковано имущество на 1,8 миллиона евро. Еще восемь человек были арестованы в ходе параллельной операции карабинеров.
Согласно сообщению Фингвардии, группировка создала "филиал" в провинции Брешии, который занимался "действиями, которые характеризуют объединения мафиозного типа, такие как вымогательство, торговля оружием и наркотиками, отмывание денег, ростовщичество и выгодное взаимодействие между мафией и политикой".
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