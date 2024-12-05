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США пригрозили санкциями из-за протестов в Грузии - РИА Новости, 05.12.2024
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02:23 05.12.2024 (обновлено: 02:47 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/gruziya-1987435358.html
США пригрозили санкциями из-за протестов в Грузии
США пригрозили санкциями из-за протестов в Грузии - РИА Новости, 05.12.2024
США пригрозили санкциями из-за протестов в Грузии
Власти США готовятся задействовать дополнительные меры в отношении Грузии, в том числе санкции, в связи с проходящими в стране акциями протеста, заявил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T02:23
2024-12-05T02:47
в мире
сша
грузия
протесты в грузии — 2024
энтони блинкен
ираклий кобахидзе
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Власти США готовятся задействовать дополнительные меры в отношении Грузии, в том числе санкции, в связи с проходящими в стране акциями протеста, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."США солидарны с народом Грузии и их демократическими устремлениями. Те, кто подрывают демократические процессы или институты в Грузии, включая тех, кто подавляет право грузинских граждан на свободу мирных собраний и волеизъявления, будут привлечены к ответственности. В дополнение к объявленному ранее всеобъемлющему пересмотру двустороннего сотрудничества Соединенные Штаты готовятся сейчас задействовать имеющиеся у нас инструменты, включая дополнительные санкции", — говорится в распространенном заявлении Блинкена.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
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в мире, сша, грузия, протесты в грузии — 2024, энтони блинкен, ираклий кобахидзе
В мире, США, Грузия, Протесты в Грузии — 2024, Энтони Блинкен, Ираклий Кобахидзе
США пригрозили санкциями из-за протестов в Грузии

Блинкен: США готовятся ввести дополнительные санкции из-за протестов в Грузии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Власти США готовятся задействовать дополнительные меры в отношении Грузии, в том числе санкции, в связи с проходящими в стране акциями протеста, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"США солидарны с народом Грузии и их демократическими устремлениями. Те, кто подрывают демократические процессы или институты в Грузии, включая тех, кто подавляет право грузинских граждан на свободу мирных собраний и волеизъявления, будут привлечены к ответственности. В дополнение к объявленному ранее всеобъемлющему пересмотру двустороннего сотрудничества Соединенные Штаты готовятся сейчас задействовать имеющиеся у нас инструменты, включая дополнительные санкции", — говорится в распространенном заявлении Блинкена.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
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