https://ria.ru/20241205/gruziya-1987435358.html

США пригрозили санкциями из-за протестов в Грузии

США пригрозили санкциями из-за протестов в Грузии - РИА Новости, 05.12.2024

США пригрозили санкциями из-за протестов в Грузии

Власти США готовятся задействовать дополнительные меры в отношении Грузии, в том числе санкции, в связи с проходящими в стране акциями протеста, заявил... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T02:23

2024-12-05T02:23

2024-12-05T02:47

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протесты в грузии — 2024

энтони блинкен

ираклий кобахидзе

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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Власти США готовятся задействовать дополнительные меры в отношении Грузии, в том числе санкции, в связи с проходящими в стране акциями протеста, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."США солидарны с народом Грузии и их демократическими устремлениями. Те, кто подрывают демократические процессы или институты в Грузии, включая тех, кто подавляет право грузинских граждан на свободу мирных собраний и волеизъявления, будут привлечены к ответственности. В дополнение к объявленному ранее всеобъемлющему пересмотру двустороннего сотрудничества Соединенные Штаты готовятся сейчас задействовать имеющиеся у нас инструменты, включая дополнительные санкции", — говорится в распространенном заявлении Блинкена.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, грузия, протесты в грузии — 2024, энтони блинкен, ираклий кобахидзе