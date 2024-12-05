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В Госдуме назвали химатаку ВСУ на Курскую область изуверством - РИА Новости, 05.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:54 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/gosduma-1987625236.html
В Госдуме назвали химатаку ВСУ на Курскую область изуверством
В Госдуме назвали химатаку ВСУ на Курскую область изуверством - РИА Новости, 05.12.2024
В Госдуме назвали химатаку ВСУ на Курскую область изуверством
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал химическую атаку ВСУ на Курскую область изуверством и бесчеловечным... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:54
2024-12-05T23:54
специальная военная операция на украине
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал химическую атаку ВСУ на Курскую область изуверством и бесчеловечным актом. Ранее СК РФ сообщило, что 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское в Курской области кассетными боеприпасами с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек. "Эта химическая атака - изуверство, бесчеловечный и кощунственный акт, который организован с молчаливого согласия и одобрения западных кураторов. Это международное преступление против мирных жителей, за которое ответственность должен понести лично (Владимир) Зеленский", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, приказ в отношении мирных городов и граждан на такие атаки отдает непосредственно Зеленский, который попрал все принципы, нормы и законы современных международных договоров и отношений. "На такое могли пойти лишь откровенные военные преступники, которые должны получить пожизненный срок", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20241129/khimoruzhie-1986564491.html
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михаил шеремет, госдума рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Россия, Украина
В Госдуме назвали химатаку ВСУ на Курскую область изуверством

Депутат Госдумы Шеремет назвал химатаку ВСУ на Курскую область изуверством

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал химическую атаку ВСУ на Курскую область изуверством и бесчеловечным актом.
Ранее СК РФ сообщило, что 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское в Курской области кассетными боеприпасами с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек.
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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29 ноября, 19:48
"Эта химическая атака - изуверство, бесчеловечный и кощунственный акт, который организован с молчаливого согласия и одобрения западных кураторов. Это международное преступление против мирных жителей, за которое ответственность должен понести лично (Владимир) Зеленский", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, приказ в отношении мирных городов и граждан на такие атаки отдает непосредственно Зеленский, который попрал все принципы, нормы и законы современных международных договоров и отношений.
"На такое могли пойти лишь откровенные военные преступники, которые должны получить пожизненный срок", - подчеркнул депутат.
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СК раскрыл, кто стоит за обстрелами Курской области запрещенными снарядами
Вчера, 14:46
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил ШереметГосдума РФРоссияУкраина
 
 
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