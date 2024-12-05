https://ria.ru/20241205/gosduma-1987625236.html

В Госдуме назвали химатаку ВСУ на Курскую область изуверством

В Госдуме назвали химатаку ВСУ на Курскую область изуверством - РИА Новости, 05.12.2024

В Госдуме назвали химатаку ВСУ на Курскую область изуверством

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал химическую атаку ВСУ на Курскую область изуверством и бесчеловечным... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T23:54

2024-12-05T23:54

2024-12-05T23:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал химическую атаку ВСУ на Курскую область изуверством и бесчеловечным актом. Ранее СК РФ сообщило, что 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское в Курской области кассетными боеприпасами с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек. "Эта химическая атака - изуверство, бесчеловечный и кощунственный акт, который организован с молчаливого согласия и одобрения западных кураторов. Это международное преступление против мирных жителей, за которое ответственность должен понести лично (Владимир) Зеленский", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, приказ в отношении мирных городов и граждан на такие атаки отдает непосредственно Зеленский, который попрал все принципы, нормы и законы современных международных договоров и отношений. "На такое могли пойти лишь откровенные военные преступники, которые должны получить пожизненный срок", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20241129/khimoruzhie-1986564491.html

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михаил шеремет, госдума рф, россия, украина