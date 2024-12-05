https://ria.ru/20241205/gosduma-1987576387.html

В Госдуме прокомментировали события в Тбилиси

В Госдуме прокомментировали события в Тбилиси - РИА Новости, 05.12.2024

В Госдуме прокомментировали события в Тбилиси

Технологии координации беспорядков в Тбилиси схожи с манипулированием людьми в Москве в 2019 году, а сходство технологий организации беспорядков с происходившим РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:21

2024-12-05T17:21

2024-12-05T17:21

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протесты в грузии — 2024

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Технологии координации беспорядков в Тбилиси схожи с манипулированием людьми в Москве в 2019 году, а сходство технологий организации беспорядков с происходившим ранее в других странах развеивает мифы о стихийности протестов, считает председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. "Внимательно изучив события в Тбилиси, комиссия выявила целый ряд хорошо знакомых нам технологий западных спецслужб, применявшихся для манипулирования людьми в Москве летом-осенью 2019 года", - приводятся слова депутата в Telegram-канале комиссии. По словам Пискарева, в Грузии были отмечены "знакомые лица из России, связанные с американскими и британскими НПО, признанными нежелательными и выдворенными из нашей страны". "Занимаются они там привычным для них делом – применением на практике технологий цветных революций", - добавил депутат. Как отметил парламентарий, "перебежчики" анонсируют время и место проведения протестных мероприятий, рекламируют в соцсетях платформы для координации и планирования будущих протестов, призывают к проведению новых акций, оказывают консультационную, юридическую и психологическую помощь протестующим, раздают контакты соответствующих "горячих линий". "В Тбилиси релокантами из России для координации участников беспорядков распространяется интерактивная карта путей обхода кордонов полиции, которая в реальном времени показывает размещение спецназа. Сходство технологий организации беспорядков в Тбилиси с происходившим ранее в других странах, активное участие в этом процессе западных спецслужб и таких вот сбежавших из России "инструкторов" и профессиональных "протестующих" развеивают мифы о стихийности протестов. Налицо грубое вмешательство во внутренние дела страны"", - заключил Пискарев. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Протестующие используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987224734.html

https://ria.ru/20241204/gruziya-1987232113.html

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в мире, тбилиси, россия, москва, василий пискарев, ираклий кобахидзе, госдума рф, протесты в грузии — 2024