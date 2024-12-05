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В Госдуме прокомментировали события в Тбилиси - РИА Новости, 05.12.2024
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17:21 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/gosduma-1987576387.html
В Госдуме прокомментировали события в Тбилиси
В Госдуме прокомментировали события в Тбилиси - РИА Новости, 05.12.2024
В Госдуме прокомментировали события в Тбилиси
Технологии координации беспорядков в Тбилиси схожи с манипулированием людьми в Москве в 2019 году, а сходство технологий организации беспорядков с происходившим РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:21
2024-12-05T17:21
в мире
тбилиси
россия
москва
василий пискарев
ираклий кобахидзе
госдума рф
протесты в грузии — 2024
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Технологии координации беспорядков в Тбилиси схожи с манипулированием людьми в Москве в 2019 году, а сходство технологий организации беспорядков с происходившим ранее в других странах развеивает мифы о стихийности протестов, считает председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. "Внимательно изучив события в Тбилиси, комиссия выявила целый ряд хорошо знакомых нам технологий западных спецслужб, применявшихся для манипулирования людьми в Москве летом-осенью 2019 года", - приводятся слова депутата в Telegram-канале комиссии. По словам Пискарева, в Грузии были отмечены "знакомые лица из России, связанные с американскими и британскими НПО, признанными нежелательными и выдворенными из нашей страны". "Занимаются они там привычным для них делом – применением на практике технологий цветных революций", - добавил депутат. Как отметил парламентарий, "перебежчики" анонсируют время и место проведения протестных мероприятий, рекламируют в соцсетях платформы для координации и планирования будущих протестов, призывают к проведению новых акций, оказывают консультационную, юридическую и психологическую помощь протестующим, раздают контакты соответствующих "горячих линий". "В Тбилиси релокантами из России для координации участников беспорядков распространяется интерактивная карта путей обхода кордонов полиции, которая в реальном времени показывает размещение спецназа. Сходство технологий организации беспорядков в Тбилиси с происходившим ранее в других странах, активное участие в этом процессе западных спецслужб и таких вот сбежавших из России "инструкторов" и профессиональных "протестующих" развеивают мифы о стихийности протестов. Налицо грубое вмешательство во внутренние дела страны"", - заключил Пискарев. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Протестующие используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987224734.html
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в мире, тбилиси, россия, москва, василий пискарев, ираклий кобахидзе, госдума рф, протесты в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Россия, Москва, Василий Пискарев, Ираклий Кобахидзе, Госдума РФ, Протесты в Грузии — 2024
В Госдуме прокомментировали события в Тбилиси

Депутат Пискарев заявил, что протесты в Тбилиси не стихийны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Технологии координации беспорядков в Тбилиси схожи с манипулированием людьми в Москве в 2019 году, а сходство технологий организации беспорядков с происходившим ранее в других странах развеивает мифы о стихийности протестов, считает председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Внимательно изучив события в Тбилиси, комиссия выявила целый ряд хорошо знакомых нам технологий западных спецслужб, применявшихся для манипулирования людьми в Москве летом-осенью 2019 года", - приводятся слова депутата в Telegram-канале комиссии.
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4 декабря, 05:33
По словам Пискарева, в Грузии были отмечены "знакомые лица из России, связанные с американскими и британскими НПО, признанными нежелательными и выдворенными из нашей страны".
"Занимаются они там привычным для них делом – применением на практике технологий цветных революций", - добавил депутат.
Как отметил парламентарий, "перебежчики" анонсируют время и место проведения протестных мероприятий, рекламируют в соцсетях платформы для координации и планирования будущих протестов, призывают к проведению новых акций, оказывают консультационную, юридическую и психологическую помощь протестующим, раздают контакты соответствующих "горячих линий".
"В Тбилиси релокантами из России для координации участников беспорядков распространяется интерактивная карта путей обхода кордонов полиции, которая в реальном времени показывает размещение спецназа. Сходство технологий организации беспорядков в Тбилиси с происходившим ранее в других странах, активное участие в этом процессе западных спецслужб и таких вот сбежавших из России "инструкторов" и профессиональных "протестующих" развеивают мифы о стихийности протестов. Налицо грубое вмешательство во внутренние дела страны"", - заключил Пискарев.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Протестующие используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
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В миреТбилисиРоссияМоскваВасилий ПискаревИраклий КобахидзеГосдума РФПротесты в Грузии — 2024
 
 
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