В Госдуме прокомментировали события в Тбилиси
Депутат Пискарев заявил, что протесты в Тбилиси не стихийны
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Технологии координации беспорядков в Тбилиси схожи с манипулированием людьми в Москве в 2019 году, а сходство технологий организации беспорядков с происходившим ранее в других странах развеивает мифы о стихийности протестов, считает председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
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"Занимаются они там привычным для них делом – применением на практике технологий цветных революций", - добавил депутат.
Как отметил парламентарий, "перебежчики" анонсируют время и место проведения протестных мероприятий, рекламируют в соцсетях платформы для координации и планирования будущих протестов, призывают к проведению новых акций, оказывают консультационную, юридическую и психологическую помощь протестующим, раздают контакты соответствующих "горячих линий".
"В Тбилиси релокантами из России для координации участников беспорядков распространяется интерактивная карта путей обхода кордонов полиции, которая в реальном времени показывает размещение спецназа. Сходство технологий организации беспорядков в Тбилиси с происходившим ранее в других странах, активное участие в этом процессе западных спецслужб и таких вот сбежавших из России "инструкторов" и профессиональных "протестующих" развеивают мифы о стихийности протестов. Налицо грубое вмешательство во внутренние дела страны"", - заключил Пискарев.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Протестующие используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
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