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В ЛДПР предложили ввести предновогоднюю выплату семьям с низким доходом - РИА Новости, 05.12.2024
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01:46 05.12.2024 (обновлено: 08:40 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/gosduma-1987433754.html
В ЛДПР предложили ввести предновогоднюю выплату семьям с низким доходом
В ЛДПР предложили ввести предновогоднюю выплату семьям с низким доходом - РИА Новости, 05.12.2024
В ЛДПР предложили ввести предновогоднюю выплату семьям с низким доходом
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести "Новогодний семейный бюджет" - разовую... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T01:46
2024-12-05T08:40
общество
борис чернышов (депутат)
татьяна голикова
госдума рф
новый год
социальные выплаты
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести "Новогодний семейный бюджет" - разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В рамках механизма перераспределения бюджетных ассигнований часть неизрасходованных средств федерального бюджета по итогам 2024 года может быть направлена на разовую выплату в размере 10 000 рублей семьям с детьми, чьи доходы на члена домохозяйства ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и одиноким пенсионерам", — сказано в документе. Отмечается, что в конце года в федеральный бюджет возвращаются значительные объемы неиспользованных средств, по итогам 2023 года эта сумма составила 603,5 миллиарда рублей. По мнению вице-спикера Госдумы, перераспределение части неизрасходованных средств поможет нуждающимся гражданам справиться с текущими расходами, связанными с подготовкой к празднику, приобретением продуктов питания, подарков для детей и другими важными потребностями, а также станет проявлением заботы государства о тех, кто особенно нуждается в поддержке. "Инициатива, которую мы называем "Новогодний семейный бюджет", — это ответ на многочисленные обращения граждан, которые особенно часто поступают в преддверии праздников. Новый год — это прежде всего семейный праздник, но для многих он становится периодом финансовых трудностей. В условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров", — рассказал РИА Новости Чернышов. Вице-спикер Госдумы отметил, что такой механизм уже применялся в 2020-2022 годах, когда за счет этих средств поддерживалась система здравоохранения в период пандемии коронавируса. "Дополнительная выплата позволит гражданам не только накрыть праздничный стол, но и подарить детям подарки. Новый год особенно важен для детей, ведь именно они ждут чуда, и наша задача - помочь каждой семье создать для них ощущение праздника, независимо от их материального положения", — считает парламентарий.
https://ria.ru/20241126/ldpr-1985691802.html
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общество, борис чернышов (депутат), татьяна голикова, госдума рф, новый год, социальные выплаты
Общество, Борис Чернышов (депутат), Татьяна Голикова, Госдума РФ, Новый год, Социальные выплаты
В ЛДПР предложили ввести предновогоднюю выплату семьям с низким доходом

Чернышов предложил ввести разовую выплату в десять тысяч рублей к Новому году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести "Новогодний семейный бюджет" - разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В рамках механизма перераспределения бюджетных ассигнований часть неизрасходованных средств федерального бюджета по итогам 2024 года может быть направлена на разовую выплату в размере 10 000 рублей семьям с детьми, чьи доходы на члена домохозяйства ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и одиноким пенсионерам", — сказано в документе.
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Отмечается, что в конце года в федеральный бюджет возвращаются значительные объемы неиспользованных средств, по итогам 2023 года эта сумма составила 603,5 миллиарда рублей.
По мнению вице-спикера Госдумы, перераспределение части неизрасходованных средств поможет нуждающимся гражданам справиться с текущими расходами, связанными с подготовкой к празднику, приобретением продуктов питания, подарков для детей и другими важными потребностями, а также станет проявлением заботы государства о тех, кто особенно нуждается в поддержке.
"Инициатива, которую мы называем "Новогодний семейный бюджет", — это ответ на многочисленные обращения граждан, которые особенно часто поступают в преддверии праздников. Новый год — это прежде всего семейный праздник, но для многих он становится периодом финансовых трудностей. В условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров", — рассказал РИА Новости Чернышов.
Вице-спикер Госдумы отметил, что такой механизм уже применялся в 2020-2022 годах, когда за счет этих средств поддерживалась система здравоохранения в период пандемии коронавируса.
"Дополнительная выплата позволит гражданам не только накрыть праздничный стол, но и подарить детям подарки. Новый год особенно важен для детей, ведь именно они ждут чуда, и наша задача - помочь каждой семье создать для них ощущение праздника, независимо от их материального положения", — считает парламентарий.
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ОбществоБорис Чернышов (депутат)Татьяна ГоликоваГосдума РФНовый годСоциальные выплаты
 
 
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