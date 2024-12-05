https://ria.ru/20241205/glonass-1987468382.html

Комплекс спутниковой связи для лесной отрасли показало АО "ГЛОНАСС"

Комплекс спутниковой связи для лесной отрасли показало АО "ГЛОНАСС" - РИА Новости, 05.12.2024

Комплекс спутниковой связи для лесной отрасли показало АО "ГЛОНАСС"

Специалисты АО "ГЛОНАСС" провели серию демонстраций работы российской комплексной мобильной спутниковой связи нового поколения для представителей... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T10:24

2024-12-05T10:24

2024-12-05T10:24

алексей райкевич

фгуп "космическая связь"

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928808893_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_def35940dab16c96de619c49975e488f.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты АО "ГЛОНАСС" провели серию демонстраций работы российской комплексной мобильной спутниковой связи нового поколения для представителей лесопромышленной отрасли, сообщает пресс-служба компании. Там отметили простоту установки компактного терминала и последующего наведения на российские геостационарные спутники. К одной базовой станции есть возможность подключить до нескольких десятков миниатюрных трекеров и смартфонов. С помощью представленного решения в режиме реального времени был обеспечен мониторинг группы техники в условиях отсутствия сотовой связи и сложного ландшафта. Мобильная спутниковая связь АО "ГЛОНАСС", помимо мониторинга транспортных средств, координации лесопожарной техники для оперативного реагирования при возгораниях, повысит безопасность работников лесной отрасли. С ее помощью можно передать экстренные вызовы через "ЭРА-ГЛОНАСС" и координаты нажатием кнопки SOS. Также можно совершить голосовой вызов по каналам гибридной сети связи с территорий, где нет сотовой связи. Для звонка можно использовать смартфон, который подключен к терминалу по сети Wi-Fi. "Мы рассматриваем возможность реализации совместного с АО "ГЛОНАСС" пилотного проекта по мониторингу лесной техники. Планируем, что такой проект будет реализован в наименее покрытых связью регионах — в лесозаготовительных подразделениях компании в Сибири. После демонстрации работы системы наши сотрудники отметили несомненное преимущества конструктива антенны: она меньше своих аналогов по размеру, терминал менее капризный к наведению на геостационарные спутники. Радиус покрытия интегрированной со спутниковым каналом базовой станции LoRa на открытой местности до 20 километров, но как это работает в условиях леса покажет дальнейшее тестирование в рамках планируемого нами совместного пилотного проекта", - отмечает управляющий директор по информационным технологиям и автоматизации процессов ПАО "Сегежа групп" Игорь Козлов. По словам генерального директора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, компания провела адресное отраслевое исследование, в котором приняло участие более сотни компаний лесопромышленного комплекса. Более половины опрошенных отметили, что в настоящее время испытывают проблемы со связью в местах заготовки древесины. "Разработанная и продемонстрированная нами мобильная спутниковая связь поможет обеспечить на всей территории России двустороннюю голосовую связь, интернет для мессенджеров, почты и обмена служебной информацией, а также передачи экстренных сообщений в зонах без покрытия сотовой связи. Решение поможет нам вместе с Рослесхозом решить задачу по повышению безопасности работников лесной отрасли", – отметил Райкевич. Стратегическими партнерами АО "ГЛОНАСС" в проекте разработки комплексной мобильной спутниковой связи выступают АО "Газпром космические системы" и ФГУП "Космическая связь". Совместная работа компаний нацелена на запуск сервисов, которые формируют технологический суверенитет России, являются необходимым элементом цифровой инфраструктуры транспортной отрасли и обеспечивают качественное импортозамещение услуг зарубежных провайдеров, ушедших с российского рынка.

https://ria.ru/20241120/glonass-1984902976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей райкевич, фгуп "космическая связь", федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)