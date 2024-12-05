https://ria.ru/20241205/germanija-1987601822.html

В АдГ прокомментировали интервью Карлсона с Лавровым

В АдГ прокомментировали интервью Карлсона с Лавровым - РИА Новости, 05.12.2024

В АдГ прокомментировали интервью Карлсона с Лавровым

Глава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорн Хёке назвал важным, что американский журналист Такер Карлсон проводит... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:20

2024-12-05T19:20

2024-12-05T19:20

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорн Хёке назвал важным, что американский журналист Такер Карлсон проводит интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для передачи позиции России, считает, что РФ и США должны говорить друг с другом. Ранее Карлсон заявил, что вернулся в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Оно будет опубликовано в ночь на пятницу. "Такер Карлсон делает то, что должны делать политики двух ядерных держав, США и России, - говорить друг с другом! Инциденты в Балтийском море учащаются, американские военные наводят свои ракеты вглубь России и убивают при этом русских... В свое время я с большим интересом посмотрел длинную беседу с президентом (России Владимиром) Путиным. Не нужно быть другом Путина, чтобы понять, что российский президент смог отвечать, обладая обширными историческими знаниями - то, чего, как кажется, почти полностью лишены немецкие политики высокого ранга. Министр иностранных дел России считается одним из самых опытных политиков в мире. Можете быть уверены, что беседа Лаврова и Карлсона не сделает вас глупее!" - написал Хёке в соцсети Х. Хёке также выразил согласие со словами Карлсона о том, что США фактически находятся в состоянии "реальной войны" с Россией, а уровень эскалации сейчас выше, чем в эпоху Карибского кризиса. "Действительно, многое говорит в пользу этого", - отметил он. В феврале Такер Карлсон побывал в Москве и взял интервью у президента России Владимира Путина. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.

https://ria.ru/20241204/putin-1925912533.html

https://ria.ru/20240515/putin-1946152484.html

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россия, сша, москва, такер карлсон, сергей лавров, владимир путин, нато