https://ria.ru/20241205/gerasimov-1987450600.html

Пентагон: начальники генштабов ВС России и США провели телефонный разговор

Пентагон: начальники генштабов ВС России и США провели телефонный разговор - РИА Новости, 05.12.2024

Пентагон: начальники генштабов ВС России и США провели телефонный разговор

Начальники генштабов России и США Валерий Герасимов и Чарльз Браун, провели телефонный разговор, сообщил представитель Брауна капитан Джей Ди Дорси, слова... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:01

2024-12-05T08:01

2024-12-05T08:46

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валерий герасимов

вооруженные силы сша

объединенный комитет начальников штабов (сша)

специальная военная операция на украине

пентагон

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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Начальники генштабов России и США Валерий Герасимов и Чарльз Браун, провели телефонный разговор, сообщил представитель Брауна капитан Джей Ди Дорси, слова которого приводит телеканал ABC."Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун переговорил по телефону с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым 27 ноября после запроса со стороны Минобороны России", — заявил он.По словам Ди Дорси, это стало первым контактом между военачальниками двух стран с момента назначения Брауна на должность главы Генштаба ВС США. В заявлении представителя Пентагона отмечается, что стороны обсудили "ряд глобальных и региональных вопросов в сфере безопасности, включая продолжающийся конфликт на Украине".Как заявил Дорси, генерал Браун дал согласие не афишировать подробности состоявшейся беседы.РИА Новости запросило комментарий Пентагона и Генштаба ВС США, но на момент публикации материала не получило какого-либо ответа.Официального сообщения от российской стороны о разговоре пока не поступало.

https://ria.ru/20241205/blinken-1987446289.html

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в мире, украина, россия, валерий герасимов, вооруженные силы сша, объединенный комитет начальников штабов (сша), пентагон