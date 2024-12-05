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Пентагон: начальники генштабов ВС России и США провели телефонный разговор
Пентагон: начальники генштабов ВС России и США провели телефонный разговор - РИА Новости, 05.12.2024
Пентагон: начальники генштабов ВС России и США провели телефонный разговор
Начальники генштабов России и США Валерий Герасимов и Чарльз Браун, провели телефонный разговор, сообщил представитель Брауна капитан Джей Ди Дорси, слова... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T08:01
2024-12-05T08:01
2024-12-05T08:46
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специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Начальники генштабов России и США Валерий Герасимов и Чарльз Браун, провели телефонный разговор, сообщил представитель Брауна капитан Джей Ди Дорси, слова которого приводит телеканал ABC."Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун переговорил по телефону с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым 27 ноября после запроса со стороны Минобороны России", — заявил он.По словам Ди Дорси, это стало первым контактом между военачальниками двух стран с момента назначения Брауна на должность главы Генштаба ВС США. В заявлении представителя Пентагона отмечается, что стороны обсудили "ряд глобальных и региональных вопросов в сфере безопасности, включая продолжающийся конфликт на Украине".Как заявил Дорси, генерал Браун дал согласие не афишировать подробности состоявшейся беседы.РИА Новости запросило комментарий Пентагона и Генштаба ВС США, но на момент публикации материала не получило какого-либо ответа.Официального сообщения от российской стороны о разговоре пока не поступало.
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в мире, украина, россия, валерий герасимов, вооруженные силы сша, объединенный комитет начальников штабов (сша), пентагон
В мире, Украина, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы США, Объединенный комитет начальников штабов (США), Специальная военная операция на Украине, Пентагон
Пентагон: начальники генштабов ВС России и США провели телефонный разговор
Пентагон: Герасимов и Браун обсудили конфликт на Украине