Рейтинг@Mail.ru
Пентагон: начальники генштабов ВС России и США провели телефонный разговор - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:01 05.12.2024 (обновлено: 08:46 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/gerasimov-1987450600.html
Пентагон: начальники генштабов ВС России и США провели телефонный разговор
Пентагон: начальники генштабов ВС России и США провели телефонный разговор - РИА Новости, 05.12.2024
Пентагон: начальники генштабов ВС России и США провели телефонный разговор
Начальники генштабов России и США Валерий Герасимов и Чарльз Браун, провели телефонный разговор, сообщил представитель Брауна капитан Джей Ди Дорси, слова... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T08:01
2024-12-05T08:46
в мире
украина
россия
валерий герасимов
вооруженные силы сша
объединенный комитет начальников штабов (сша)
специальная военная операция на украине
пентагон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964703806_0:0:3063:1722_1920x0_80_0_0_e008465354b38933559355117da683c2.jpg
ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Начальники генштабов России и США Валерий Герасимов и Чарльз Браун, провели телефонный разговор, сообщил представитель Брауна капитан Джей Ди Дорси, слова которого приводит телеканал ABC.&quot;Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун переговорил по телефону с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым 27 ноября после запроса со стороны Минобороны России&quot;, — заявил он.По словам Ди Дорси, это стало первым контактом между военачальниками двух стран с момента назначения Брауна на должность главы Генштаба ВС США. В заявлении представителя Пентагона отмечается, что стороны обсудили "ряд глобальных и региональных вопросов в сфере безопасности, включая продолжающийся конфликт на Украине".Как заявил Дорси, генерал Браун дал согласие не афишировать подробности состоявшейся беседы.РИА Новости запросило комментарий Пентагона и Генштаба ВС США, но на момент публикации материала не получило какого-либо ответа.Официального сообщения от российской стороны о разговоре пока не поступало.
https://ria.ru/20241205/blinken-1987446289.html
https://ria.ru/20241204/ssha-1987403356.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964703806_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_b76cfe068b5a562a9eec7a524664134a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, валерий герасимов, вооруженные силы сша, объединенный комитет начальников штабов (сша), пентагон
В мире, Украина, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы США, Объединенный комитет начальников штабов (США), Специальная военная операция на Украине, Пентагон
Пентагон: начальники генштабов ВС России и США провели телефонный разговор

Пентагон: Герасимов и Браун обсудили конфликт на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Начальники генштабов России и США Валерий Герасимов и Чарльз Браун, провели телефонный разговор, сообщил представитель Брауна капитан Джей Ди Дорси, слова которого приводит телеканал ABC.
«

"Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун переговорил по телефону с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым 27 ноября после запроса со стороны Минобороны России", — заявил он.

Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Мерзкое создание". Слова Блинкена об украинцах вызвали шок на Западе
06:40
По словам Ди Дорси, это стало первым контактом между военачальниками двух стран с момента назначения Брауна на должность главы Генштаба ВС США. В заявлении представителя Пентагона отмечается, что стороны обсудили "ряд глобальных и региональных вопросов в сфере безопасности, включая продолжающийся конфликт на Украине".
Как заявил Дорси, генерал Браун дал согласие не афишировать подробности состоявшейся беседы.
РИА Новости запросило комментарий Пентагона и Генштаба ВС США, но на момент публикации материала не получило какого-либо ответа.
Официального сообщения от российской стороны о разговоре пока не поступало.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
В США заявили, что не Байден будет решать вопрос о финансировании Украины
Вчера, 18:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы СШАОбъединенный комитет начальников штабов (США)Пентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала