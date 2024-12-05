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Глава ХДС прокомментировал идею отправки немецких войск на Украину
Глава ХДС прокомментировал идею отправки немецких войск на Украину - РИА Новости, 05.12.2024
Глава ХДС прокомментировал идею отправки немецких войск на Украину
Главный конкурент действующего канцлера Германии Олафа Шольца, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал безответственными рассуждения... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:53
2024-12-05T10:53
2024-12-05T10:53
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фридрих мерц
олаф шольц
анналена бербок
хдс/хсс
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Главный конкурент действующего канцлера Германии Олафа Шольца, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал безответственными рассуждения об отправке немецких войск на Украину. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что в Европе начали обсуждать возможность развертывания войск для обеспечения прекращения огня между сторонами конфликта на Украине. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину. "Я считаю безответственными подобные спекуляции на данный момент… Сейчас никто не задается этим вопросом", - заявил Мерц в эфире телеканала ARD, подчеркнув, что конфликт на Украине продолжается. "Мы все бьемся над тем, как положить конец этой войне. Вопрос в том, как это можно сделать", - добавил Мерц. Ранее немецкие СМИ сообщали, что глава МИД Германии Анналена Бербок якобы допустила отправку военных бундесвера на Украину для обеспечения перемирия. Однако, отвечая на вопрос журналистов в Брюсселе, Берборок ограничилась лишь общими словами и не говорила напрямую об отправке войск.
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в мире, украина, германия, европа, фридрих мерц, олаф шольц, анналена бербок, хдс/хсс, ard
В мире, Украина, Германия, Европа, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Анналена Бербок, ХДС/ХСС, ARD
Глава ХДС прокомментировал идею отправки немецких войск на Украину
Глава ХДС Мерц отверг спекуляции об отправке немецких войск на Украину